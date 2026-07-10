我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

美伊初步和平協議早埋下漏洞 雙方對第5條解讀如「在不同星球」

日本成田至羽田機場時間有望縮短 新直達特快車預計2030年上路

綜合報導
圖為東京羽田機場航班，旅客排隊辦理登機手續。（路透）
圖為東京羽田機場航班，旅客排隊辦理登機手續。（路透）

日媒報導，連接成田機場與羽田機場的付費直達特快列車，將於2030至2039年間開始營運。希望藉由將日益增加的外國訪日旅客需求，帶動日本國內各地的經濟成長。

「日本經濟新聞」報導，此舉預計可以改善成田與羽田之間的交通，讓從成田入境的外國旅客也能多加利用從羽田出發的國內線班機。

京成電鐵集團計畫於2028年度開始，在千葉縣成田市的成田機場站至東京都墨田區的押上站區間內，營運新型付費特快列車。該新型特快預計於2030至2039年間，開始通往都營淺草線及京急線，並依序與品川站、羽田機場站連結，陸續開通直達列車服務。

這將是首次有付費特快列車，能夠連結作為國際線樞紐的成田機場與國內線航班集中的羽田機場。日本國土交通省將於6日召開強化成田機場設施功能的檢討會，並將此計畫納入最終方案摘要中。

目前，京成電鐵等公司雖然有營運連接成田與羽田、免加收費用的「Access特快」，單程耗時約1小時40分鐘。未來導入付費特快後，預計將可縮短乘車時間。

報導補充，政府未來也將研議是否能利用JR東日本正在興建的「羽田機場Access線」來行駛列車。「羽田機場Access線」是一條連接羽田機場與東京市中心的全新路線。

此外，政府也將開始提高開往成田機場的鐵路運輸能力。目前京成電鐵與JR東日本開往成田機場的軌道皆為單線鐵路，是增加班次的一大瓶頸。

未來政府與民間將共同推動「複線化」工程。京成線將於2030至2039年間新設高架橋與車站，JR東日本則將改建並利用原先由京成線使用的軌道。

另一方面，成田機場目前也正逐步推動「一體化航廈」計畫，要將現行分散的三個航廈整合為一，透過與鐵路網整合，全面提升成田機場的交通便利性。

精華 FAQ

  • 京成電鐵集團規劃先在二○二八年度開通成田機場站至押上站的新型付費特快，之後再逐步延伸至都營淺草線、京急線，並於二○三○至二○三九年間連到羽田機場。

  • 它可縮短成田與羽田之間的移動時間，讓從成田入境的外國旅客更容易轉乘羽田出發的國內線，也有助於提升兩大機場之間的整體連結效率。

  • 政府將推動成田機場周邊鐵路複線化，京成線計畫新設高架橋與車站，JR東日本則改建原有軌道，並研議利用興建中的羽田機場Access線行駛列車。

日本

上一則

幽浮？沖繩夜空驚見「神祕橘光體」不規則跳動 長達20分鐘

延伸閱讀

日本拚2027年開採南鳥島稀土 盼降低對中國依賴

日本拚2027年開採南鳥島稀土 盼降低對中國依賴
芝城直飛開羅 歐海爾機場全新航線啟航

芝城直飛開羅 歐海爾機場全新航線啟航

等了五年 台鐵集集線全線復駛 鐵道迷搶搭

等了五年 台鐵集集線全線復駛 鐵道迷搶搭
日本遭雙颱侵襲後災情頻傳 已釀3死數傷

日本遭雙颱侵襲後災情頻傳 已釀3死數傷

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心