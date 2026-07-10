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隨地野餐、深夜嬉戲…「粗魯遊客」大鬧阿爾卑斯山景點 義大利開罰

綜合報導
北義阿爾卑斯山區「多洛米蒂」（Dolomiti）風景絕美，吸引全球遊客湧入，但也...
北義阿爾卑斯山區「多洛米蒂」（Dolomiti）風景絕美，吸引全球遊客湧入，但也因部分遊客的粗魯行為讓當地行政單位非常困擾。（中央社）

北義阿爾卑斯山區「多洛米蒂」（Dolomiti）風景絕美。不過近日此地區對於不少遊客「粗魯行為」深感困擾，擬針對隨地野餐、任意跳入湖中、穿人字拖登山等行徑開罰。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天報導，「多洛米蒂」涵蓋的威內托大區（Veneto）與貝魯諾（Belluno）省等行政單位達成協議，決心取締「山區低俗旅遊」，將由省級警力介入協助地方警察，針對遊客各類「不文明行為」罰款。

報導指出，在威尼斯常見到一些遊客穿著泳裝就走進歷史中心，隨地把石頭路面當日光浴躺椅，甚至直接跳進威尼斯潟湖渾濁的水中游泳。如今這種低俗旅遊方式不再是威尼斯獨有，冬季奧運舉行地點「多洛米蒂山脈」也成受害者。

北義阿爾卑斯山區「多洛米蒂」近年在台灣也是熱門旅遊目的地，在社群網站有專門粉絲頁...
北義阿爾卑斯山區「多洛米蒂」近年在台灣也是熱門旅遊目的地，在社群網站有專門粉絲頁，經常有人分享旅行心得或揪團前往。（中央社）

隨著酷暑來臨，愈來愈多遊客選擇前往山區度假。2025年，位在多洛米蒂山脈核心的貝魯諾省接待近120萬名遊客，比前一年增加11%。大約兩周前發生一起嚴重事件，因為遊客占據山間小屋空地，導致一架山區救援直升機無法降落。

報導指出，如今在該區最熱門的215號健行步道上，可見成群結隊穿著「人字拖」的遊客，湧向被譽為最美湖泊的索拉皮斯湖（Lago di Sorapis）。許多遊客不僅缺乏禮貌、肆意自拍，還擾亂山區夜生活，即使在海拔2000公尺的地方，也有人攜帶音響設備並搭建帳篷，對公共安全和環境構成威脅。

報導指出，該區各級機構決定遏制此一趨勢，因多洛米蒂山區最熱門地點科爾蒂納（Cortina）僅有6名警員，27名省級警察將介入協助巡邏，計畫每月約執行10次巡邏，直至9月暑假結束，以應對「過度旅遊」的挑戰。

晚郵報指出，開罰並非為了牟利，而是為了落實教育。因山區環境特殊性，需要關注的方面很多，例如即使吃完水果，也應避免在樹林裡留下果皮，人類留下的殘渣會為野生動物（例如狼）提供便捷食物，使牠們愈來愈大膽。

此外，規範還有「禁止隨地露營」，遊客想體驗高海拔星空下的樂趣，必須選擇山間小屋或露營地。

報導引述科爾蒂納警察局長指出，加強巡邏目標不是控制或限制去山區遊玩的人，也不是為了收取罰款，而是為了防止潛在危險行為，提高人們對於山區旅行的正確認識。

北義阿爾卑斯山區「多洛米蒂」夏季涼爽，很多遊客前往登山避暑，卻未尊重環境，使當地...
北義阿爾卑斯山區「多洛米蒂」夏季涼爽，很多遊客前往登山避暑，卻未尊重環境，使當地政府決定對各種粗魯行為開罰。（中央社）

精華 FAQ

  • 因當地近來頻繁出現不文明行為，包括隨地野餐、穿人字拖登山、任意跳湖與深夜喧鬧，已影響公共安全、山區秩序與自然環境，因此決定開罰遏止。

  • 威內托大區與貝魯諾省已協議加強執法，由27名省級警察支援巡邏，預計每月約執行10次，持續到9月暑假結束，以處理過度旅遊問題。

  • 除了亂丟果皮、隨地露營和攜帶音響外，官方也反對穿不適合裝備上山、在湖邊擁擠自拍，因這些行為可能引發救援困難並吸引野生動物接近。

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