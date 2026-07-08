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考古成果藏抽屜數十年無人問 竟是南極罕見恐龍化石

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一塊南極化石，經確認屬於泰坦巨龍。(美聯社)
一塊南極化石，經確認屬於泰坦巨龍。(美聯社)

科學家在遺忘數十年的抽屜中，發現一塊罕見的南極恐龍化石，這塊骨頭屬於長頸草食性的泰坦巨龍類恐龍尾部，但目前無法判定屬於哪一個物種。

美聯社報導，這塊化石是在1985年考察南極詹姆斯羅斯島（James Ross Island）過程中被發現的，由地質學家湯姆森（Mike Thomson）採集。湯姆森當時在英國南極勘測（British Antarctic Survey）工作，繪測當地的岩層圖，並採集海生爬蟲類化石，以協助未來地層年代測定，他當時將這項發現記錄為大型爬蟲類。

幾十年後，古生物學家伊凡斯（Mark Evans）在英國南極勘測的館藏中注意到這塊骨頭，懷疑可能是恐龍化石。他與其他研究人員分析骨頭形狀，並與更完整的恐龍遺骸進行比對，最後證實了他們的發現。這項研究成果發表在「波蘭古生物學報」（Acta Palaeontologica Polonica）上。

南極由於長年被冰冠覆蓋，難以發現恐龍化石。倫敦自然史博物館研究共同作者巴瑞特（Paul Barrett）表示，但數千萬年前這種恐龍生活的時代，南極其實遍布茂密森林，「那是一個與我們今日認為的南極截然不同、且宜居得多的地方」。

這隻恐龍身長約7公尺，在同類中體型不算大，死亡時可能還很年幼。目前尚不知死因，但科學家推測屍體當時沿岸漂流並沉入海底，最終沉積成化石。

自這塊恐龍尾骨首次被發現以來，科技已有長足進步，讓研究人員能檢視骨頭內部，對古生物有更詳盡的了解。遺憾的是，湯姆森已在2020年去世，未能親眼見證這個重大發現。

伊凡斯表示：「如果他（湯姆森）還與我們同在，得知這個真相一定會非常高興。」

精華 FAQ

  • 它是在1985年南極詹姆斯羅斯島考察時由地質學家湯姆森採集，當時他只記錄為大型爬蟲類化石，之後便沉睡在館藏抽屜中多年。

  • 古生物學家伊凡斯在館藏中注意到這塊骨頭後，結合骨骼形狀分析，並與較完整的恐龍遺骸比對，最後證實它屬於恐龍尾部化石。

  • 研究指出，這隻約7公尺長的泰坦巨龍類當時可能生活在遍布森林的溫暖南極，屍體或沿岸漂流沉入海底，最終形成化石。

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