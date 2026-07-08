南極「血瀑布」之謎有答案 冰層下還深藏150萬年前世界

南極有一處冰川持續有鮮紅色液體流出。(取材自美國國家科學基金會via NASA)

南極洲（Antarctica）著名自然奇觀「血瀑布」（Blood Falls）百餘年來因鮮紅色水流自冰川 中湧出而聞名，也一直是科學界的重要研究對象。最新研究首度完整揭開血瀑布形成機制，證實深藏冰層下超過150萬年的高鹽度含鐵濃鹽水（Iron-rich Brine），會因地下壓力持續累積，以脈衝方式突破冰層湧向地表，不僅形成血瀑布，也會改變冰川運動。

根據「ScienceAlert」報導，這項刊登於「Antarctic Science」的研究，以位於南極麥克默多乾躁谷（McMurdo Dry Valleys）的泰勒冰川（Taylor Glacier）為研究對象。研究團隊透過全球定位系統（GPS）、縮時攝影及湖泊溫度感測器同步監測，首次完整記錄血瀑布噴發過程，發現地下鹽水每次釋放，都會造成冰川表面下降約1.5公分，流動速度減緩近10%，顯示冰層下的水流活動足以影響整體冰川結構。

血瀑布1911年由澳洲地質學家格里菲斯．泰勒（Griffith Taylor）發現，早期曾誤認紅色成因來自藻類，後續研究證實，這些紅色液體其實是遠古海水在約150萬年前因冰川推進而封存在冰層下，經長時間濃縮形成高鹽度濃鹽水，即使處於零下環境仍維持液態；當富含鐵元素的鹽水流出冰面接觸氧氣後，便因氧化作用呈現如鐵鏽般的鮮紅色。

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除了特殊地質現象外，科學家更在冰層深處發現與世隔絕超過百萬年的微生物生態系（Microbial Ecosystem）。這些微生物從未接觸陽光，也幾乎沒有氧氣可利用，而是透過硫酸鹽（Sulfate）代謝維持生命，展現生命在極端環境下的驚人適應能力。

研究人員指出，血瀑布已成為天體生物學（Astrobiology）的重要研究場域，有助於推測火星（Mars）及木星衛星歐羅巴（Europa）等冰封天體是否可能存在類似生命型態。未來若持續監測地下鹽水活動，也有望進一步掌握泰勒冰川內部變化，作為觀察南極冰層演變的重要指標。