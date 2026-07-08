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南極「血瀑布」之謎有答案 冰層下還深藏150萬年前世界

聯合新聞網
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南極有一處冰川持續有鮮紅色液體流出。(取材自美國國家科學基金會via NASA)
南極有一處冰川持續有鮮紅色液體流出。(取材自美國國家科學基金會via NASA)

南極洲（Antarctica）著名自然奇觀「血瀑布」（Blood Falls）百餘年來因鮮紅色水流自冰川中湧出而聞名，也一直是科學界的重要研究對象。最新研究首度完整揭開血瀑布形成機制，證實深藏冰層下超過150萬年的高鹽度含鐵濃鹽水（Iron-rich Brine），會因地下壓力持續累積，以脈衝方式突破冰層湧向地表，不僅形成血瀑布，也會改變冰川運動。

根據「ScienceAlert」報導，這項刊登於「Antarctic Science」的研究，以位於南極麥克默多乾躁谷（McMurdo Dry Valleys）的泰勒冰川（Taylor Glacier）為研究對象。研究團隊透過全球定位系統（GPS）、縮時攝影及湖泊溫度感測器同步監測，首次完整記錄血瀑布噴發過程，發現地下鹽水每次釋放，都會造成冰川表面下降約1.5公分，流動速度減緩近10%，顯示冰層下的水流活動足以影響整體冰川結構。

血瀑布1911年由澳洲地質學家格里菲斯．泰勒（Griffith Taylor）發現，早期曾誤認紅色成因來自藻類，後續研究證實，這些紅色液體其實是遠古海水在約150萬年前因冰川推進而封存在冰層下，經長時間濃縮形成高鹽度濃鹽水，即使處於零下環境仍維持液態；當富含鐵元素的鹽水流出冰面接觸氧氣後，便因氧化作用呈現如鐵鏽般的鮮紅色。

▲ 影片來源：X＠TaraBull（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

除了特殊地質現象外，科學家更在冰層深處發現與世隔絕超過百萬年的微生物生態系（Microbial Ecosystem）。這些微生物從未接觸陽光，也幾乎沒有氧氣可利用，而是透過硫酸鹽（Sulfate）代謝維持生命，展現生命在極端環境下的驚人適應能力。

研究人員指出，血瀑布已成為天體生物學（Astrobiology）的重要研究場域，有助於推測火星（Mars）及木星衛星歐羅巴（Europa）等冰封天體是否可能存在類似生命型態。未來若持續監測地下鹽水活動，也有望進一步掌握泰勒冰川內部變化，作為觀察南極冰層演變的重要指標。

精華 FAQ

  • 研究指出，紅色水流來自冰層下封存超過150萬年的高鹽含鐵鹽水，當地下壓力累積後便脈衝式突破冰層。鹽水一旦接觸氧氣，就會因鐵氧化而呈現鮮紅色。

  • 團隊以GPS、縮時攝影與溫度感測器同步監測，首次完整記錄噴發過程，發現每次鹽水釋放都使冰川表面下降約1.5公分，流速也減緩近10%。

  • 冰層深處存在與世隔絕百萬年的微生物，能在幾乎無氧、無陽光下靠硫酸鹽代謝存活。這讓血瀑布成為推測火星與歐羅巴是否可能存在類似生命的重要場域。

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