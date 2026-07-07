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球星哈蘭德愛馬仕限量版收藏暴紅 梅西、貝克漢也是同好

編譯陳律安
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挪威前鋒哈蘭德有許多柏金包收藏。（取材自Instagram）
挪威前鋒哈蘭德有許多柏金包收藏。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哈蘭德被爆收藏多款愛馬仕限量HAC與柏金包。
  • 重點二：影片指出他提包造型引發社群熱議與性別爭論。
  • 重點三：梅西、貝克漢與法國隊球員也常見精品包同行。

渾身散發狂野氣息、因外型酷似動漫「七龍珠」反派「魔人普烏」而得此稱號的挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland），早已習慣成為眾人焦點。他身高196公分，金髮及肩，鮮明展現出其維京人血統。他也是全球最佳足球員之一，率領挪威男子國家隊睽違近30年首度踢進世界盃。不過，造型師兼TikToker薩瓦伊聚焦於哈蘭德另一項特色，豐富的愛馬仕包收藏。

薩瓦伊在一支迅速暴紅、觀看次數突破1000萬次影片中說：「你看過哈蘭德訂製的柏金包嗎？各位，繫好安全帶吧。」他說，「首先我要說的是，它們並不全都是柏金包」，許多包款其實是Haut à Courroies（HAC）手提包，也就是柏金包的原型款，略高、略窄一些，但這絲毫無損哈蘭德收藏的震撼力。

薩瓦伊說，哈蘭德抵達北卡羅萊納州準備參加世界盃時，下機時手提的限量版「Endless Road」HAC，為一骨白色包款，以藍、灰皮革拼接，呈現山間公路景色。

此外，他還有一款苔綠色帆布HAC、一款黑橘棋盤格HAC，甚至還曾被拍到把女友約翰森（Isabel Haugseng Johansen）的柏金25放進自己的HAC 50裡，薩瓦伊表示，「等於他一次帶了兩個柏金，真的太有型了」。

哈蘭德並非唯一鍾愛愛馬仕的足球員。阿根廷球王梅西旅行時會攜帶一款綴有多個口袋的Cargo HAC 40；荷蘭後衛范戴克則擁有一款灰泥色皮革版本。貝克漢似乎也收藏了幾個超大尺寸的包款。

本屆世界盃也隨處可見各式精品包。被視為奪冠熱門的法國隊抵達時，球員就帶著HAC以及香奈兒、路易威登等品牌包款。法國前鋒圖拉姆背著香奈兒與菲董（Pharrell Williams）聯名推出的亮綠色麂皮Maxi Flap包，而切爾基則拿著超大尺寸的愛馬仕Kelly Maxi。

不過，哈蘭德令人稱羨的收藏，也再度掀起男性與手持手提包的討論。職業運動員所代表的頂級陽剛形象，與向來被視為女性象徵的精品手提包並呈，似乎讓更廣泛的文化認知「短路」。

社群媒體上流傳哈蘭德在停機坪提包的照片，引來不少帶有恐同意味的留言，也有人質疑這位前鋒的男子氣概。一名Instagram用戶寫道：「我永遠無法理解，一個成年男子為什麼想提手提包。」

但也有人更支持他。另一名網友留言說：「原來我是這樣才發現哈蘭德竟然這麼時髦？」

薩瓦伊表示：「長久以來，人們一直被告知什麼能穿、什麼不能穿，但現在出現一股轉變，大家開始說：『我才不在乎。』如果這能讓我開心，我就會照自己想要的方式穿戴。」他指出，愈來愈多男運動員在場上佩戴像梵克雅寶這類高級珠寶，即使某些特定款式帶有較女性化的聯想。

像愛馬仕HAC這類包款如今竟被歸類為高度女性化，尤其諷刺，因為這款包誕生於19世紀末，最初是為了裝載騎馬裝備而設計的大包，就像當時品牌的其他產品一樣。直到數十年後，愛馬仕把產品線從皮件擴展到其他品項後，才推出專門行銷給女性的手提包。

薩瓦伊說：「我認為，人們只是愈來愈懂得欣賞美好的事物，而不再那麼在意性別。我甚至不知道，為什麼這些包包會被賦予性別。」

哈蘭德的手拿包也出自愛馬仕。（取材自Instagram）
哈蘭德的手拿包也出自愛馬仕。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 主因是造型師薩瓦伊剪輯影片介紹他多款限量HAC與柏金包，強調罕見配色與搭配方式，觀看迅速破千萬次，進而引起球迷與時尚圈討論。

  • HAC是柏金包的原型款，通常更高更窄，外型更接近旅行手提包；薩瓦伊特別指出哈蘭德許多收藏其實是HAC，但稀有度與話題性同樣驚人。

  • 文章提到社群有人質疑哈蘭德的男子氣概，甚至出現帶有恐同意味的留言，但也有人支持他，認為穿戴喜歡的精品不必受性別框架限制。

梅西 哈蘭德 貝克漢

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