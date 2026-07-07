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世界盃補水暫停掀「如廁潮」 東京都用水量瞬間飆升

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東京近日公布一項數據，世足賽事期間，東京都的用水量明顯下降，但到了中場休息或補水...
東京近日公布一項數據，世足賽事期間，東京都的用水量明顯下降，但到了中場休息或補水暫停，用水量瞬間大增掀起「如廁潮」；圖為日本隊守門員鈴木彩豔(中)6月25日在比賽中出擊。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世界盃日本隊比賽期間，東京都用水量明顯下降。
  • 重點二：一到中場或補水暫停，東京都配水量便瞬間攀升。
  • 重點三：水道局長期公開賽事供水數據，並即時調整水壓供應。

世界盃足球賽日本隊成功闖進淘汰賽，東京都水道局近日公布一項數據意外引發熱議。水道局分析供水量發現，球賽進行期間，東京都的用水量明顯下降，但一到中場休息或補水暫停，用水量瞬間大增，顯示不少球迷都趁機起身上廁所或用水，掀起「如廁潮」。

產經新聞報導，本屆世界盃為因應高溫，在比賽中設置了「補水暫停」（Hydration Break）」。東京都水道局卻發現，東京都內的用水量在這段時間也會明顯增加，顯示球迷在比賽進行時專注看轉播，等比賽暫停時才會起身上廁所。

東京都水道局15日在社群媒體X發布日本隊首戰對荷蘭比賽期間的供水量變化圖，並表示每逢世界盃等大型體育賽事直播，民眾的用水習慣都會出現明顯變化，因此水道局會即時調整供水量與水壓，確保穩定供水。

根據圖表，日本隊比賽當天凌晨3時30分左右，東京都配水量便開始高於平日水準，反映不少球迷提前起床準備收看直播。然而，比賽正式開始後，用水量明顯低於平常，尤其下半場比賽進入激烈攻防階段，用水量更持續下降，顯示球迷專心觀賽，幾乎沒有離開座位。

相較之下，當比賽進入中場休息及上午5時22分至25分的飲水暫停時間，配水量則迅速攀升，成為整場比賽中最明顯的用水高峰。

水道局隨後公布日本隊對突尼西亞一戰的數據，也出現相同趨勢。比賽進行時用水量維持低檔，但一到中場休息及補水暫停，用水需求便快速回升。

這項貼文吸引大批網友討論，有人笑稱「原來東京都民也跟著一起補水暫停，太可愛了」、「大家都趁同一時間上廁所」，也有人認為水道局利用時事分享公共設施運作方式，既有趣又具教育意義。

東京都水道局表示，為維持供水穩定，全天候24小時監控配水量，自2011年起便持續整理奧運、世界盃等大型活動期間的供水數據並對外公開，希望藉此讓民眾更加了解自來水系統背後的運作。

相關負責人表示，這次貼文獲得超乎預期的迴響，也讓第一線工作人員深受鼓舞，期盼更多人能關注維持日常供水所付出的努力。

精華 FAQ

  • 水道局發現，世界盃比賽進行時東京都用水量明顯下滑，但一到中場休息或補水暫停，配水量便快速上升，顯示許多民眾趁機起身上廁所或用水。

  • 因為球迷在比賽進行時專心收看轉播，不太會離開座位；等到中場或補水暫停時，大家才同步起身如廁、喝水或整理生活需求，讓用水量瞬間攀高。

  • 水道局會24小時監控配水量，並在奧運、世界盃等大型活動期間整理供水變化圖公開，必要時即時調整供水量與水壓，確保民眾穩定用水。

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