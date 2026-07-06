我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

世界盃／美國隊巴洛根禁賽暫緩執行 為何破天荒？

英女遊印度3個月疑染病腦藏38隻寄生蟲 多年才恢復健康

編譯周辰陽
聽新聞
test
0:00 /0:00
1名英國女子印度旅行3個月，疑似感染由豬肉絛蟲引起的神經囊蟲病。圖為印度亞穆納河...
1名英國女子印度旅行3個月，疑似感染由豬肉絛蟲引起的神經囊蟲病。圖為印度亞穆納河水位上漲至泰姬瑪哈陵周邊，一名印度教祭司在寺廟祈禱，攝於2025年9月6日。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英女丹曼赴印度旅行後，疑因誤食絛蟲卵感染神經囊蟲病。
  • 重點二：她腦中曾被發現38隻寄生蟲，並引發頭痛、癲癇與精神症狀。
  • 重點三：經多年治療後病情穩定，仍需服藥並盼提升社會認識。

英國女子丹曼（Lowri Denman）2007年前往印度旅行3個月，疑似感染由豬肉絛蟲（pork tapeworm）幼蟲引起的神經囊蟲病（neurocysticercosis），導致腦中出現38隻寄生蟲，引發劇烈頭痛、癲癇發作及精神病症狀。她歷經多年才恢復健康，如今希望將自身經歷化為正面力量，提高大眾對這種疾病的認識。

BBC報導，英國每年僅有少數幾人確診這種腦部感染疾病，42歲的丹曼就是其中之一。她表示，自己遊歷印度期間刻意不吃肉，希望避免食物中毒，但她的醫師、感染科暨微生物學顧問醫師希利（Dr Brendan Healy）認為，她可能誤食含有肉眼難以看見的絛蟲卵的豬肉而感染。

廁所驚見1公尺長絛蟲

丹曼直到2010年才察覺異狀，當時在餐廳廁所驚見一條約1公尺長的絛蟲，「看起來非常噁心，就像透明膠帶一樣，上面還有一節一節的紋路。」

她將絛蟲沖掉後就醫，但糞便檢查正常，也沒有不適，不久後卻開始劇烈頭痛，並於2011年首次癲癇發作，回過神時已躺在救護車上。她住院接受電腦斷層與核磁共振檢查後，醫師告知腦中有38隻寄生蟲。她說：「我和媽媽當場目瞪口呆，心想：『天啊，那是什麼？』」

醫師起初懷疑是弓形蟲感染，但經母親提及一年前發現的絛蟲後，進一步檢查才確診神經囊蟲病。

根據世界衛生組織（WHO）資料，人類可能因食用生或未煮熟的豬肉、飲用受絛蟲卵汙染的水，或衛生習慣不佳而感染。這種疾病在英國極為罕見，病例幾乎都出現在曾居住流行地區或自當地移居英國的人身上。

丹曼住院兩周接受抗寄生蟲藥物及類固醇治療，病情一度好轉，曾赴紐西蘭旅行、上馬戲課，還跑半馬拉松。然而，她後來工作時突然昏倒，掃描顯示腦中寄生蟲周圍嚴重腫脹，之後出現意識混亂、肢體麻木與刺痛，只能辭職搬去與父親同住。類固醇改變她的外貌，生活圈逐漸縮小，情緒愈發低落，最終精神健康崩潰，住進神經精神科病房6周，開始出現妄想及精神病症狀，並伴隨嚴重焦慮與恐慌發作。

她回憶，事情一路惡化，家人幾乎快崩潰，朋友來探望時，也都看到她非常糟糕的模樣。出院後，她花了很長時間復原，2018年搬回原本居住的卡地夫攻讀室內設計，並於2022年重返職場。

寄生蟲全鈣化 不想開腦

希利表示，丹曼是他職業生涯唯一見過的同類病例，她的病例也曾由英美多位專家共同討論。由於實在太罕見，英國許多感染科醫師一輩子都不會遇見，他也不認為自己未來還會再遇到類似病例。丹曼則說，她沒有接受手術將寄生蟲從腦中取出，如今寄生蟲已全部鈣化，自2017年起未再發生癲癇，但仍須終身服用抗癲癇藥物。

丹曼表示，希望自身經歷能提高大眾對神經囊蟲病的認識。她說：「你永遠不知道下一刻會發生什麼，我很高興自己還活著，而且重新恢復健康，我從不把這一切視為理所當然。」（編譯周辰陽）

精華 FAQ

  • 她2007年赴印度旅行3個月，醫師推測她可能誤食受豬肉絛蟲卵污染的食物或水，因而感染神經囊蟲病，病原進入體內後再影響腦部。

  • 她先在廁所發現一條長絛蟲，之後又出現劇烈頭痛與首次癲癇發作，住院接受掃描後發現腦中有38隻寄生蟲，並據此確診。

  • 她腦內寄生蟲已全部鈣化，自2017年後未再癲癇，但仍需終身服藥。她希望分享經歷，提醒大眾重視神經囊蟲病。

印度

上一則

AI勝負拚速度 韓總統催半導體建設 行政審查由依序進行改同步辦理

下一則

伊朗領袖憂暗殺 缺席父親哈米尼國葬

延伸閱讀

男不吃生食卻遭「寄生蟲入侵腦」 偏頭痛就醫揭1飲食習慣惹禍

男不吃生食卻遭「寄生蟲入侵腦」 偏頭痛就醫揭1飲食習慣惹禍
環孢子蟲感染 17州通報145起境內病例

環孢子蟲感染 17州通報145起境內病例
全球僅4例 加州再現罕見蜱蟲傳染病

全球僅4例 加州再現罕見蜱蟲傳染病
婦頭痛噁心誤認偏頭痛竟視力永久受損 醫提醒：3症狀快就醫

婦頭痛噁心誤認偏頭痛竟視力永久受損 醫提醒：3症狀快就醫

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30
俄羅斯軍人。示意圖（路透）

中國疑秘密訓練俄軍 德國急召中方大使

2026-07-03 13:46

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議