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200年礦坑停產奪捷克新聞攝影年度照 體育首獎拍烏克蘭截肢球隊

中央社
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2025年捷克新聞攝影比賽「年度照片獎」由記錄捷克東部礦坑停產的作品奪得，呈現當...
2025年捷克新聞攝影比賽「年度照片獎」由記錄捷克東部礦坑停產的作品奪得，呈現當地逾200年的採礦歷史走向終結的重要時刻，一名礦工展現勞動的艱辛與張力。(中央社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：捷克新聞攝影年度照由停產礦坑影像奪得，紀錄兩百年採煤歷史終結。
  • 重點二：體育首獎聚焦烏克蘭截肢足球隊，呈現戰爭創傷後的重建力量。
  • 重點三：本屆新增歐洲計畫與捷克生活類別，獎項題材涵蓋氣候與社會紀實。

2025年捷克新聞攝影比賽的「年度照片獎」由記錄捷克東部礦坑停產的作品奪得，呈現200年採礦歷史走向終結的重要時刻。展覽同時回顧2025年度時事，包括捷克總理巴比斯贏得國會大選的場景；以及俄烏戰爭背景下，由截肢球員組成的烏克蘭足球隊。

第31屆捷克新聞攝影比賽（Czech Press Photo 2025）吸引近300位攝影師參賽，共提交約5250張作品，創下新高。捷克國家博物館精選約800張照片，呈現歷史、戰爭、人道與社會韌性的不同面貌。

2025捷克新聞攝影比賽吸引近300位攝影師參賽，共提交約5250張作品，創下新...
2025捷克新聞攝影比賽吸引近300位攝影師參賽，共提交約5250張作品，創下新高。捷克國家博物館精選約800張照片，呈現歷史、戰爭、人道與社會韌性的不同面貌。(中央社)

捷克新聞攝影比賽執行總監蘇拉洛娃（Veronika Souralová）透過新聞稿表示：「Czech Press Photo 是高品質新聞攝影的象徵，融合創意、勇氣與專業。得獎作品展現作者鮮明的個人風格，並以文字難以完全傳達的方式記錄時代。」

捷克國家博物館（Czech National Museum）已第6度主辦攝影展。捷克國家博物總館長盧卡其（Michal Lukeš）表示，國家博物館長期與Czech Press Photo合作，每年透過展覽呈現強烈且真實的影像，記錄當代事件，讓觀眾透過獨特視角理解世界的變遷。

第31屆捷克新聞攝影比賽體育類首獎，由拍攝烏克蘭首支以截肢球員組成的足球隊的攝影...
第31屆捷克新聞攝影比賽體育類首獎，由拍攝烏克蘭首支以截肢球員組成的足球隊的攝影師奪得。足球隊是由俄烏戰爭期間，失去肢體的退伍軍人組成，他們以另一種方式延續戰鬥精神。(中央社)

2025年「年度照片獎」得主為捷克報社Deník記者卡邦（Lukáš Kaboň）。他的作品記錄捷克東部邊境最後一座煤礦坑ČSM-Sever在停產前的採煤現場。畫面中，一名礦工上身赤裸、汗水淋漓地工作，展現勞動的艱辛與張力。採礦業在捷克擁有深厚歷史基礎，自18世紀末開採未曾中斷，這段逾200年的歷史已於今年初正式畫下句點。

公墓系列 獲布拉格市長獎

「布拉格市長獎」則頒予以布拉格奧爾尚斯克公墓（Olšanské hřbitovy）為主題的特寫系列作品。在「人物與話題」類別，則由記錄總理巴比斯（Andrej Babiš）於2025年國會競選活動的系列影像獲獎。

第31屆捷克新聞攝影比賽的「人物與話題」類別，由記錄捷克總理巴比斯在2025年國...
第31屆捷克新聞攝影比賽的「人物與話題」類別，由記錄捷克總理巴比斯在2025年國會競選活動的系列影像獲獎。(中央社)

本屆體育類首獎，由拍攝烏克蘭首支以截肢球員組成足球隊Pokrova Lviv的攝影師奪得。這支足球隊是由俄烏戰爭期間，失去肢體的退伍軍人組成，他們以另一種方式延續戰鬥精神，將人生的戰場轉移至足球場。隊員透過運動彼此支持，共同重建生活與未來。

在「肖像、藝術與文化」類別中，黑白作品「捷克芭蕾舞首席的職業告別」獲獎。捷克芭蕾舞界的重要人物馬羅娃（Nikol Márová）於2024年底在布拉格以「慾望號街車」中布蘭奇一角，完成最後一場獨舞演出。

關注人權議題的攝影師涅梅切克（Pavel Němeček）在本屆兩度獲獎，其中作品「灰塵中的希望」聚焦敘利亞的人權議題，獲得聯合國難民署獎項；另一作品「伊斯坦堡之聲」則獲捷克廣播電台 Radiožurnál獎肯定。

瑞士冰川融化 歐洲類奪獎

本屆賽事亦首次設立「歐洲計畫」類別，開放歐洲各國攝影師參與，最終由關注氣候變遷的「瑞士羅納冰川融化地區的科學測量」的作品獲獎。

此外，新設的「捷克生活」類別則聚焦本地紀實攝影，由「捷克最後的獅子」系列影像奪得首獎。作品記錄2022年捷克實施肉食性動物繁殖禁令後的轉變，在禁令生效前的最後期限內，捷克最後一批合法繁殖的幼獅誕生於洪伯托馬戲團（Circus Humberto）。

捷克新聞攝影比賽新設的「捷克生活」類別，由「捷克最後的獅子」系列影像奪得首獎。作...
捷克新聞攝影比賽新設的「捷克生活」類別，由「捷克最後的獅子」系列影像奪得首獎。作品記錄2022年捷克實施肉食性動物繁殖禁令生效前的最後期限內，捷克最後一批合法繁殖的幼獅誕生於洪伯托馬戲團。(中央社)

精華 FAQ

  • 年度照片獎由記錄捷克東部最後一座煤礦坑停產的作品奪得，畫面呈現礦工在採煤現場工作的瞬間，也象徵捷克超過兩百年的採礦歷史正式結束。

  • 體育類首獎拍攝的是烏克蘭首支由截肢球員組成的足球隊Pokrova Lviv，隊員多為戰爭受傷退伍軍人，透過運動彼此支持並重建生活，象徵逆境中的堅韌。

  • 本屆首次設立歐洲計畫與捷克生活兩類，前者由瑞士羅納冰川融化測量作品獲獎，後者則以捷克最後的獅子系列奪首獎，聚焦氣候變遷與本地社會議題。

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