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菲律賓最北祕境巴丹群島 石屋建築、火山地貌風光吸引人

中央社
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巴丹群島由於保留相對原始的自然環境與緩慢生活節奏，被不少旅人視為少數尚未高度商業...
巴丹群島由於保留相對原始的自然環境與緩慢生活節奏，被不少旅人視為少數尚未高度商業化的「祕境」；圖為巴丹群島省的綠色山丘。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

菲律賓最北端巴丹群島以原始海岸、草原與火山地貌聞名，並與蘭嶼達悟族有深厚文化連結，近期更因拼板舟航行重啟跨海交流而受矚目。

位於菲律賓最北端的巴丹群島，以壯闊海岸地形、起伏草原丘陵與獨特的島嶼文化聞名，由於保留相對原始的自然環境與緩慢生活節奏，被不少旅人視為少數尚未高度商業化的「秘境」。

巴丹群島（Batanes）與蘭嶼之間最近的距離僅約100公里。由於地理位置相近，加上數百年前的頻繁海上往來，蘭嶼達悟族與巴丹群島伊巴丹族（Ivatan）在語言、飲食習慣、造船技術及海洋生活文化上，淵源深厚。

根據蘭嶼口傳歷史，雙方祖先過去長期維持貿易、通婚與遷徙往來，但約300年前因歷史誤會中斷交流。上週達悟族人乘拼板舟「黃金友誼號」從蘭嶼航到巴丹群島，讓這段跨海歷史再次回到外界視野。

菲律賓台商總會輔導總會長林登峰表示，一抵達巴丹就感受到一種熟悉感，深入接觸後更發現許多地方與蘭嶼十分相似。

林登峰說，當地居民在語言、飲食習慣甚至食物種類上，都與蘭嶼有不少共同點，「可能因為交通因素，整個島嶼相對封閉，感覺這裡的居民更加純樸，而且大家對外來遊客都非常熱情，總是笑臉迎人。」

他表示，雖然巴丹與蘭嶼、綠島在地貌上有些不同，但人文氣質卻高度相似，令人印象深刻。

巴斯柯燈塔是菲律賓巴丹群島省觀光地標之一，位於首府巴斯柯鎮的山丘上。(中央社)
巴斯柯燈塔是菲律賓巴丹群島省觀光地標之一，位於首府巴斯柯鎮的山丘上。(中央社)

巴丹群島省是由巴丹（Batan）、薩布丹（Sabtang）及 伊拜雅（Itbayat）等3大島及多座小島或海上地物組成。不同於一般人對菲律賓熱帶海島的印象，這裡除了海灘與椰林，還擁有大片草原、高山、海灣、峽谷與火山地貌。

就首府巴斯柯鎮（Basco）所在的巴丹島而言，知名景點包括可俯瞰海岸景觀的馬伯洛鄉村（Marlboro Country）、由巨大火山岩石堆積形成的瓦魯干巨礫海灘（Valugan Boulder Beach），以及當地標誌性建築石屋等。

連綿不絕的綠色山丘、在草坡漫步或吃草的成群牛羊，海邊陡峭的山壁以及海水拍打岩石而濺出的白色浪花，是許多菲律賓人在提及巴丹群島時，腦中浮現的畫面。

曾經從事旅遊業的退休台商吳駿表示，巴丹群島最大的魅力在於它提供了不同於菲律賓其他島嶼的旅行體驗，且相較熱門觀光景點，這裡的旅客數量相對稀少，讓遊客可以真正享受大自然帶來的平靜。

吳駿說：「這裡網路很弱，但反而讓人覺得很好，因為沒有太多現代化設施，能夠真正回歸簡單樸實的生活。」

若從馬尼拉或克拉克搭機前往，大約需時1小時30分鐘的航程。由於航班有限，巴丹群島的自然環境大多保持原始樣貌。對許多習慣快節奏生活的現代旅人而言，這片與蘭嶼共享祖源記憶的群島，提供的不只是風景，還有可以暫時與世隔絕的假期。(中央社)

精華 FAQ

  • 因航班有限、旅客較少且開發程度低，當地仍保有原始海岸、草原丘陵與火山地貌，生活步調也相對緩慢純樸，因此被旅人視為少數未高度商業化的秘境。

  • 兩地最近距離僅約100公里，且數百年前海上往來頻繁，使達悟族與伊巴丹族在語言、飲食、造船技術與海洋生活文化上都留下深厚淵源。

  • 首府巴斯柯鎮所在的巴丹島，知名景點包括可俯瞰海岸的馬伯洛鄉村、由火山岩堆積形成的瓦魯干巨礫海灘，以及當地象徵性的石屋建築。

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