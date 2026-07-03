屹立25世紀 希臘帕德嫩神廟西側修復 完整樣貌220年後重現

遊客走在帕德嫩神殿前。經過大規模的修復工程，這座神殿的西側山牆在時隔約220年後首次以完整面貌示人。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 雅典衛城帕德嫩神廟西側經長期修復後，首次以近乎完整面貌示人，兩塊新大理石補上缺口，重現古蹟幾何比例。

造訪希臘雅典衛城（Acropolis）的遊客，如今可以在暌違約220年後，首度看到帕特嫩神廟（Parthenon）西側完整無缺的樣貌。

美聯社報導，這項修復成果18日正式揭幕，修復人員將兩塊新的大理石塊嵌入神廟西側高處長期空缺的縫隙中，外部維修用鷹架也正式移除，讓進入神廟的遊客，能在初次踏入這座雅典古蹟就看到修復後的嶄新樣貌。

帕特嫩神廟（Parthenon）西側山牆修復工程已完工。(歐新社)

這座俯瞰希臘首都、歷經25個世紀的古蹟，去年吸引了約460萬名遊客。這項長期修復計畫目的在修復因戰爭、氣候及掠奪所造成的損害，其中包括帕特嫩神廟西側破損的外觀。

Euronews報導，雅典衛城古蹟修復服務處（YSMA）近年來最複雜的工程之一就是三角楣石的修復。據希臘文化部稱，該項目需要高度專業化的技術解決方案，並且從新大理石的加工到吊運到位，每個過程都必須絕對精準。

西側山牆的大型三角楣石透過將現存的古代碎片粘合在一起，並用新大理石進行補充，恢復了其原有的幾何形狀；而另一塊三角楣石則完全由新大理石製成。為了最終安裝這些石塊，工作人員建造了一套全新的功能性鷹架系統，該系統符合最嚴格的現代安全標準，並且在美學上與古蹟相得益彰。

去年，這座這座俯瞰希臘首都、擁有2500年歷史的古蹟吸引了約460萬遊客。帕德嫩神廟的修復計畫是1975年由歐盟計劃資助，更廣泛修復計畫的一部分。長期修復計畫旨在修復戰爭、氣候和盜掘造成的破壞，包括西側殘破的輪廓。

遊客走在帕德嫩神殿前。經過大規模的修復工程，這座神殿的西側山牆在時隔約220年後首次以完整面貌示人。 （路透）

希臘文化部長門多尼（Lina Mendoni）表示，正是由於這項工程，帕德嫩神廟西側山牆在近220年來首次以最完整的面貌呈現在我們面前。幾代希臘公民和來自世界各地的遊客都曾習慣看到這座山牆的殘缺，如今，它正重獲建築的完整性。兩塊新豎立的石柱填補了原有的空隙，它們的作用遠不止於此。它們使帕德嫩神殿西立面的獨特比例和幾何完美得以再次展現。如今大家得以一睹帕德嫩神殿西側山牆200年來未曾呈現的風采。這對這座古蹟、對雅典衛城、對世界文化而言，都是一個具有歷史意義的時刻，「真正令人讚嘆」。

該項修復計畫由歐盟提供資金，是自1975年啟動的更大規模修復工作的一部分。