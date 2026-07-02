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澳洲禁16歲以下用社群有用嗎？8成青少年「上傳假自拍照」謊報年齡

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澳洲自2025年12月起禁止未滿16歲使用社交媒體，但該國青少年以虛報年齡等方式...
澳洲自2025年12月起禁止未滿16歲使用社交媒體，但該國青少年以虛報年齡等方式躲過禁令。(路透)

澳洲自2025年12月起禁止未滿16歲的青少年使用社交媒體，成為全球首例。然而一項最新調查發現，該國青少年正以虛報年齡和上傳「假自拍」等方式成功繞過禁令，導致禁令實施後仍能繼續使用社交媒體。

路透報導，這項經「英國醫學期刊」（BMJ）發表的研究共訪問了408名澳洲青少年。研究數據顯示，在禁令生效三個多月後，高達85%的12至15歲受訪澳洲青少年仍持續使用社交媒體。研究進一步指出，有三分之二（66%）的未成年用戶是透過謊稱年滿16歲，或隨便上傳一張獲平台認可為「年齡合資格」的自拍照，完成年齡驗證並成功規避平台限制。該研究得出結論稱，幾乎沒有證據表明16歲以下青少年的社交媒體使用率因禁令而馬上出現實質下降。

報導對此指出，大量研究表明，科技公司所設定的年齡驗證機制（例如自拍）很容易被兒童繞過，且在許多情況下，兒童根本沒有被要求證明自己的年齡。

針對此一現象，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）於26日接受電視台訪問時表示，他熱中於確保禁令盡可能嚴格。阿爾巴尼斯誓言將完善相關法律，並對相關平台採取行動，以確保禁令實行，並強調「我們希望確保法律盡可能完善，能夠經受任何法律挑戰」。

目前，澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）透露，政府正著手準備對多個社交平台採取法律行動。若發現社交平台系統性地未能履行或遵守禁令，將面臨最高4950萬澳元（約3511萬美元）的罰款。不過，也有專家指出，平台、家長和青少年都需要一段時間來適應新規定，而目前的正面效應是家長現在更願意監督孩子使用社交媒體。

精華 FAQ

  • 澳洲自2025年12月起禁止未滿16歲青少年使用社交媒體，成為全球首例。政策目的是限制兒少過度接觸平台，但實際執行仍面臨驗證與規避問題。

  • BMJ發表的調查訪問408名澳洲青少年，結果顯示85%的12至15歲受訪者仍在使用社群媒體，且66%靠謊報年齡或假自拍完成驗證，幾乎看不到使用率立刻下降。

  • 總理阿爾巴尼斯表示要把法律補得更完善，並要求平台確實執行。通訊部長也說，若平台系統性未遵守規定，政府將採取法律行動，最高可罰4950萬澳元。

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