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打破日本首相慣例 高市早苗愛玩社群 加速與年輕人溝通、闢謠

編譯陳律安
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高市早苗去年10月成為日本史上第一位女首相後，會透過網路反擊各種不實言論。(歐新...
高市早苗去年10月成為日本史上第一位女首相後，會透過網路反擊各種不實言論。(歐新社)

高市早苗去年10月成為日本史上第一位女首相後，便持續受到媒體矚目，如今她改變溝通方式，不僅透過電視塑造公眾形象，也直接採用社群媒體傳達訊息，並在網路上迅速反擊。

高市內閣新聞秘書、曾任已故前首相安倍晉三文膽與幕僚的佐伯耕三說，社群媒體是一種「創新工具」，能透過未經剪輯的文字與影片，迅速且準確傳達首相的聲音。

高市個人的X帳號已成為這項努力的核心。

這位首相經常發文談論政策優先事項與每日活動，發文數量與詳盡程度在近年日本領導人中前所未見。其帳號擁有290萬名追蹤者，許多貼文都吸引大量受眾，有些觀看次數達到數百萬次。

對一位獲得年輕族群強力支持的領袖而言，保持線上活躍變得更加重要。近期調查顯示，日本20多歲與30多歲選民愈來愈常透過網路平台取得資訊，作為投票決策的參考。

5月，政府擴大網路布局，在內閣公共事務辦公室下推出由佐伯負責的X新帳號。這個帳號迄今已獲得逾13.6萬名追蹤者。佐伯說，目標是讓外界更近距離了解高市的工作，同時也為較忙碌的使用者提供政府重大施政的摘要。

不過，這個帳號近幾周重新受到關注，是因為它扮演了更強勢的角色：反擊政府認為不正確的報導或網路說法。

本月稍早，佐伯反駁中國官員稱日本正走向「新軍國主義」的說法，指出日本的國防支出與軍事建設規模都遠小於北京當局。

在另一則貼文中，他駁斥美國可能對日本加徵關稅的報導，並引用產業大臣的說法指出，華府已確認不會在去年已達成的協議之外，再對日本課徵額外關稅。

佐伯表示，「如果某件事事實上有誤，我們就必須點出它是錯的。」他也說，海外受眾經常看到關於日本的不實資訊，且沒有被更正。他計畫透過與其他部會更密切協調，擴大這個帳號的事實查核功能。

精華 FAQ

  • 因為年輕選民愈來愈常透過網路取得資訊，她希望更直接、快速地傳達政策與行程，也能即時回應外界疑慮，提升政府訊息的可見度與可信度。

  • 這個帳號由內閣公共事務辦公室管理，主要整理高市的工作近況、發布施政摘要，並對政府認為錯誤的國內外報導或網路說法進行即時澄清。

  • 佐伯認為社群媒體是創新工具，能用未經剪輯的文字與影片快速傳達首相聲音；若資訊有誤，就應立即指出，避免海外受眾持續接收未更正的不實內容。

日本 社群媒體 高市早苗

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