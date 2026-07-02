留學生陳屍澳洲鬧區街頭長達1周 逾10萬人經過竟無人發現

澳洲一名來自尼泊爾的留學生，命喪雪梨市中心街頭近一星期，逾10萬人次路過竟然無人察覺，引起輿論討論；示意圖。（圖／AI生成）

澳洲 一名來自尼泊爾 的留學生 ，日前被發現陳屍在雪梨市中心的火車站旁的睡袋裡，經勘驗發現他竟然已身亡近一星期才被發現，期間超過10萬人流經過該處都無人發現，引起澳洲輿論討論。

綜合香港01與衛報報導，死者名叫比克拉姆．拉馬（Bikram Lama），2013年從家鄉尼泊爾到澳洲雪梨讀大學，然而家境並不富裕的他逐漸無法負擔學費、房租與生活開銷，開始半工半讀，但因為澳洲限制留學生工作時數每兩周不能超過48小時，讓他長期入不敷出。

報導稱，拉馬不想讓父母擔心所以沒有向家裡求援，直到2023年，他無法再負擔學費以及續辦護照的費用，導致其學生簽證失效，失去澳洲合法居留身分，淪為街友。他生前露宿在雪梨聖詹姆斯（St James）火車站行人隧道口，由於他常在那裡餵鴿子，還獲得了「鳥人（birdman）」的綽號。

拉馬最終在2025年12月初過世，享年32歲，但其遺體在睡袋裡過了近一周才被火車站職員發現。當時由於當地天氣炎熱，其遺體已經嚴重腐爛，警方透過DNA、牙科紀錄及指紋比對才確認其身分。

根據當局統計，拉馬陳屍處附近近一周內有超過10萬人經過，但沒有人發現異狀。

這此事件直至近日才曝光，引起當地輿論譁然──是否大家都忙著低頭看手機而忽略了救人一命的機會？大批雪梨市民、慈善團體以及當地尼泊爾社區，在雪梨海德公園為拉馬舉行了追悼會；雪梨市議會全體議員也在會議上為拉馬默哀一分鐘，還有議員要求市府徹查此事。