37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

愛爾蘭一名37歲人妻日前與丈夫一同赴西班牙度假，因在飯店三溫暖內強行撫摸一名18歲瑞典小鮮肉的私密處，遭到當地檢方起訴。這名女子最終選擇在法庭上與檢方達成認罪協商，免去了可能面臨的18個月牢獄之災，但必須支付約2700歐元（約3126美元）的罰款與500歐元（約579美元）賠償金。

誤以為對方有興趣 人妻大膽伸手

據每日郵報報導，出生於巴西並定居於愛爾蘭的女子拉斐拉（Raphaella Richer Martins Burns），去年6月與丈夫赴西班牙馬略卡島的度假勝地馬蓋魯夫（Magaluf），並入住當地四星級的馬丁尼克飯店（Hotel Martinique）。

據檢方起訴書指出，事發當天傍晚6時左右，拉斐拉在飯店的烤箱三溫暖內，與一名18歲的瑞典男大生偶遇並短暫閒聊。隨後，兩人移步到隔壁的土耳其蒸氣室。不料，在空無一人的蒸氣室內，拉斐拉竟「色心大起」，違背男方意願強行伸手撫摸其生殖器。少年當場嚇得大喊：「不！」隨後驚慌掙脫逃離現場，並立刻向飯店求助報警。

當警方趕到現場時，少年的情緒依舊相當激動。警方隨即在拉斐拉的丈夫面前將她逮捕，拉斐拉也在拘留所內被關押了一夜。

辯稱「誤會」 之後改口認罪

拉斐拉的辯護律師此前曾大動作喊冤，強調這完全是一場「誤會」。據悉，拉斐拉在初次應訊時坦承有肢體接觸，但辯稱是因為兩人在烤箱聊天聊得很投緣，男方隨後又跟著她進到蒸氣室，讓她「誤以為對方對自己有興趣、在釋放好感」。她強調，當下少年一表示抗拒，她就立刻把手抽回。

拉斐拉原本堅稱自己清白、無意犯罪，並打算親自出庭抗辯。然而，眼見檢方態度強硬，且求處一年半的有期徒刑，拉斐拉最終在開庭審理中態度大轉彎。

她選擇與檢方達成「認罪協商」，透過視訊連線向馬略卡首府帕爾馬的法院認罪。鑑於她坦承犯行，檢方同意將刑罰改為罰款，拉斐拉需支付2700歐元的罰金，並補償被害少年500歐元。

度假變調！人妻三溫暖內「摸18歲鮮肉私處」 丈夫面前被逮捕

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