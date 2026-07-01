熊攻擊增 3年也造成逾2000家畜亡 歐盟想下調保護等級

熊攻擊人類與家畜事件日漸增加，歐盟部分國家呼籲降低歐洲熊類的保護等級，並放寬狩獵限制；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟多國因熊攻擊人畜事件增加，正討論下調棕熊保護等級；羅馬尼亞與斯洛伐克主張加強管理，並獲部分成員國支持。

歐盟 （EU）部分國家6月22日呼籲降低歐洲熊類的保護等級，並放寬狩獵限制，理由是熊攻擊人類與家畜事件日漸增加。

中央社引述法新社報導，羅馬尼亞與斯洛伐克致函其他歐盟成員國，稱熊的數量快速增加，是近期一連串事件的主因。

兩國指出，過去五年裡，熊在當地造成18人死亡、超過200人重傷。

信中指出，自2023年以來，包括熊在內的大型肉食動物也造成超過2000隻家畜死亡，包括馬、牛、豬、綿羊、山羊等，釀成巨大經濟損失。

兩國在信中寫道，「身為沒有天敵的頂級掠食者，該物種迫切需要有效管理」。這封信還獲得克羅埃西亞、捷克及芬蘭支持。

相關議題已於日前在盧森堡（Luxembourg）舉行的歐盟農業部長會議中，進行討論。

這項訴求是在歐盟去年成功下調狼的保護等級之後提出。羅馬尼亞與斯洛伐克表示，「我們要求對棕熊採取相同做法」。

若要啟動調整熊類保護等級相關程序，必須獲得多數歐盟成員國支持。但此舉遭到環保團體反對。

今年5月，九個歐盟成員國向歐盟提出聯合倡議，表示可能需要檢討鸕鶿（Cormorant）族群管理措施。提案國指出，近年鸕鶿數量增加，對內陸漁業及水產養殖造成影響，因大量捕食魚類，導致部分地區魚類資源減少，漁民及養殖業者蒙受經濟損失，因此呼籲歐盟重新評估現行管理方式。

根據提案內容，相關國家希望歐盟研議更具彈性的管理措施，評估是否有必要控制鸕鶿族群數量，以減輕對漁業的衝擊，同時兼顧野生動物保育目標。這項倡議反映部分歐盟國家近年對野生動物數量增加所衍生的人類活動衝突日益關注，並希望透過科學管理方式尋求平衡。