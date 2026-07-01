遊客闖猴山拿雷射筆照 恐害日本網紅猴Panchi君失明

日本千葉縣市川市動植物園園內猴舍「猴山」，近期遭遊客拿雷射筆光線照射，人氣超高的獼猴「Panchi君」(圖)就生活在該區。(路透)

日本 千葉縣市川市動植物園日前表示，園內的日本獼猴猴舍「猴山」，近期遭到遊客拿雷射筆光線照射。在全球擁有超高人氣的獼猴「Panchi君（パンチ）」就生活在該區。

據「千葉日報」報導，園方接獲民眾通報指出，這疑似是入園遊客的惡意行為，且網路上已有記錄該過程的影片被上傳至YouTube平台。園方嚴正呼籲民眾禁止使用雷射筆，強調這不僅會增加猴群的心理壓力，最壞的情況甚至可能導致猴子失明。

園方在收到通報並確認影片內容後，研判這起事件大約發生在近日。雖然目前猴群尚未出現健康受損的狀況，不過園方仍持續密切觀察後續影響。此外，關於此行為是否涉及刑事案件，園方也正與警方共享相關資訊。

根據園方的說法，目前正值獼猴的繁殖期。園方特別說明：「這是一段特別需要排除任何實質傷害與外在壓力的敏感時期。」目前，園內也已同步禁止使用相機閃光燈。

園方也說：「一旦發現有遊客使用雷射筆，將立即要求其離園。若周遭遊客看見有人使用，請務必第一時間向附近的警衛或工作人員通報。」

日本千葉縣市川市動植物園飼養的日本獼猴「Panchi君（パンチ）」，近年因一段抱著紅毛猩猩玩偶生活的影片在社群媒體 迅速走紅，成為全球矚目的動物明星。Panchi君於2025年7月26日出生，出生不久即遭母猴棄養，因此由園方以人工方式哺育長大。

飼育員為安撫「Panchi君（パンチ）」的不安情緒，提供多種玩偶與毛巾供選擇，最後牠始終抱著一隻紅毛猩猩玩偶，甚至睡覺、行走都不離身，因此吸引大批網友關注。2026年初開始，Panchi君逐步融入猴群生活，相關影片持續受到關注，也帶動大量遊客前往市川市動植物園參觀。園方其後表示，為維護猴群穩定及動物福祉，將暫不公開Panchi君以外其他獼猴的個體資訊。