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南韓垃圾場破電鍋藏整袋黃金 保全助失主尋回亡母遺愛

聯合新聞網 ／ 綜合報導
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南韓一名社區保全在垃圾分類區整理廢棄物時，意外在一台遭丟棄的電鍋裡發現大量黃金，...
南韓一名社區保全在垃圾分類區整理廢棄物時，意外在一台遭丟棄的電鍋裡發現大量黃金，價值高達2100萬韓元。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓巨濟市一名公寓保全在垃圾分類區發現電鍋藏有約2100萬韓元黃金，經警方追查後確認為亡母遺物，幸好及時尋回並歸還家屬。

許多人整理親人遺物時，難免會不小心遺漏重要物品。據韓媒《The Hankyoreh》報導，近日南韓發生一起溫馨插曲，一名社區保全在垃圾分類區整理廢棄物時，意外在一台遭丟棄的電鍋裡發現大量黃金，價值高達2100萬韓元（約1萬3000美元）。經警方追查後才得知，這些黃金竟是已故母親留給子女的遺物，差點隨著垃圾一起被丟棄。

南韓警方日前在官方YouTube頻道分享這起暖心故事。事件發生於4月12日晚間，位於慶尚南道巨濟市玉浦洞某公寓的保全，在整理資源回收物時發現一台被丟棄的電鍋。

保全查看後發現，電鍋內放著一個黑色塑膠袋，打開一看竟裝有多塊金條及金戒指等貴重物品，共計25錢黃金（約93.75公克），價值約2100萬韓元（約新台幣43萬元）。面對這筆意外之財，保全並未據為己有，而是在隔天一早立刻前往轄區派出所報案，希望警方協助尋找失主。

警方隨後調閱監視器畫面，並展開訪查，最終順利找到電鍋原本的主人。經調查發現，這批黃金原本屬於一名近日過世的婦人。她生前一直將黃金收藏在電鍋裡，而家屬整理遺物時，並不知道電鍋內藏有貴重物品，未仔細檢查便直接當成垃圾丟棄。

所幸保全及時發現並主動報案，警方最後順利將電鍋與黃金全數歸還給家屬，也讓這份母親留下的最後心意得以失而復得。

影片曝光後，不少網友紛紛留言大讚保全拾金不昧，「保全真的是善良的人」、「真的太了不起了」、「這位長輩擁有最高尚的人格」。也有人感動表示，「這是媽媽留給孩子最後的禮物」、「媽媽在最後仍默默守護著家人」。

精華 FAQ

  • 事件發生在南韓慶尚南道巨濟市玉浦洞的一處公寓垃圾分類區，時間是4月12日晚間。當時社區保全在整理回收物時，意外在丟棄的電鍋中發現貴重黃金。

  • 保全發現黑色塑膠袋內裝有多塊金條與金戒指等貴重物品，總重約25錢、相當於93.75公克，市值約2100萬韓元，折合約新台幣43萬元。

  • 警方調查後得知，黃金原屬一名剛過世婦人，她平日將黃金放在電鍋裡，家屬整理遺物時未發現內藏貴重物品而誤丟。所幸保全即時通報，黃金已全數歸還。

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