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鋼彈、項鍊、中古車…日本舊物掀海外熱潮 挖寶大軍撿便宜

編譯季晶晶／綜合外電
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AI摘要

文章摘要整理：

日本舊物從模型、玩偶到中古車都在海外熱賣，泰國買家排隊搶貨，企業與個人也積極拓展二手出口商機。

日本二手商品在海外市場掀起熱潮。在泰國曼谷近郊，一間掛著「日本二手商品店」招牌的倉庫外，民眾頂著烈日排隊等候。開門哨聲一響，數十名顧客立刻衝進去搶貨，有人邊跑邊喊「那個包包！那個包包！」，場面瞬間沸騰。

倉庫裡堆滿五花八門的商品，從鋼彈模型、公仔、絨毛玩偶、珠串項鍊，到腳踏車、行李箱、衝浪板、陶瓷碗盤，甚至還有二手雨傘。

36歲的泰國網拍賣家薩提潘雅蓬（Lookpoo Sathitpanyapon）說，日本人斷捨離的舊物，到了泰國仍有市場。

這股熱潮反映近年興起的「循環經濟」大趨勢。根據市場研究機構Kadence International，日本二手商品市場規模自2010年以來已經成長一倍，多家日本企業積極向海外擴張。

東京二手連鎖商Treasure Factory目前在泰國開有六家門市、台灣三家，並持續擴展海外據點。

日本二手龍頭Bookoff則與全家便利商店合作，在日本各地設置回收箱，再出口至馬來西亞與哈薩克等地販售。

除了大型企業，個人貿易商也嗅到商機。35歲泰國商人尤薩農（Kangyapat Yoosanong）會定期到東京近郊埼玉縣每周舉行的拍賣會掃貨。她最近以34萬日圓買下重達100公斤的絨毛玩偶，很快就會出現在曼谷倉庫，等待買家。

拍賣會主辦單位Hamaya表示，當天貨物幾乎全數售罄，約三分之一買家來自海外。在日本，超過七年的二手商品很難賣，在海外市場卻依然搶手。

鏡頭轉回曼谷近郊暖武里府的一處倉庫。70歲阿嬤婉娜（Wanna Promthep）一早就和女兒、女婿排隊等開門。她守著一大堆剛搶到的手提包說，這是撿便宜的人在玩的遊戲，眼光好的人能挖到寶。

除玩偶和衣服外，日本二手汽車同樣大受歡迎。去年日本共出口約170萬輛中古車，銷往中東、非洲與歐洲等地。

不過，循環經濟雖然成長，浪費問題仍未改善。循環經濟基金會（Circle Economy Foundation）2024年報告警告，全球循環性仍在下降，過去六年消耗資源量幾乎等於整個20世紀總和。在日本，每年約82萬噸新購衣物中，最終大約七成會被焚化處理。

精華 FAQ

  • 因為日本舊物品質普遍佳、種類多元，價格又相對便宜，讓泰國消費者和網拍賣家都能從中挖到實用或可轉售的商品。

  • 文章提到的熱門品項包括鋼彈模型、公仔、絨毛玩偶、珠串項鍊、腳踏車、行李箱、衝浪板、陶瓷碗盤，甚至二手雨傘。

  • 報導指出二手市場與出口生意雖在成長，但全球循環性仍下降；日本新衣多數最後被焚化，顯示回收再利用仍不足。

日本 泰國

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