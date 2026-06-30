上屆世界盃 足球迷搭機丟耳機 4年後卡達航空尋回還能用

一名足球迷在上屆世界盃賽事期間搭乘卡達航空時弄丟耳機，沒想到四年後耳機失而復得，而且還能使用；卡達航空示意圖。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名足球迷四年前在卡達航空班機上遺失耳機，原以為找不回，卻在本屆世界盃期間意外收回且仍可使用，專家也藉此提醒行李遺失處理與求償要點。

一名足球迷在上屆世界盃 足球賽期間搭機前往比賽場地時不慎弄丟耳機，他原本以為找不回來，沒想到四年後本屆世足賽開踢期間他的耳機神奇地失而復得，讓他直呼驚奇。旅行時遺失各種物品都有可能，若想盡速找回，專家分享相關辦法，以及若行李確定遺失時，能獲得賠償的正確處理步驟。

Moneywise報導表示，他在2022年11月搭乘卡達航空的班機前往卡達參與世足賽事，結果不慎將Sony WH-1000XM4耳罩式耳機遺留在飛機上，他填了遺失物通報單，但航空公司在2023年1月後和他完全失去聯繫，他只好放棄並重買一副耳機，生活繼續過下去。

ericwuxp說，就這樣過了將近四年，先前很多航班因伊朗戰爭而停飛，航空公司的員工因此有時間處理遺失物的陳年舊案，他突然收到卡達航空寄電子郵件告訴他耳機在多哈的倉庫，但因為空域被封鎖，他們無法立刻安排航班送回，但一旦空域開放，會盡可能放到最快飛到洛杉磯國際機場的航班。

上周，就在世界盃賽事已如火如荼展開時，ericwuxp接到洛杉磯國際機場卡達航空員工的電話，告訴他他的耳機已經降落抵達了，他到湯姆布拉德利國際航廈（Tom Bradley International Terminal）的登機報到櫃台，員工真的把耳機還給他；為了證明自己所言為真，ericwuxp還在貼文留言中貼出航空公司寄給他的電郵截圖（https://imgur.com/a/JgyoymM）。

ericwuxp說，他拿到耳機時已經完全沒電了，他趕緊充電後竟能打開並使用，讓他笑說「顯然地，如果你在搭飛機時掉了東西，只需要等一個完整的世界盃舉辦周期就能找回了」。

全球航空運輸科技SITA表示，一千件行李中約有6件會被航空公司不當處理，2024年有3650萬個行李遺失，雖然被不當處理的行李比例算穩定，但隨著航空旅遊業的增長，每年遺失的行李數量以數百萬件的量增加。

SendMyBag.com估計，航空公司每年花費約20億元處理延遲或遺失的物品，但對乘客來說，那些損失是個人損失，且無法彌補。

當行李和貴重物品遺失時，通常不是機場的錯。SendMyBag.com指出，雖然美國航空和聯合航空的行李處理不當率較高，但部分原因是其樞紐機場營運上的挑戰，壅塞和快速轉機就可能導致錯誤發生，航空旅行量愈大，就容易有愈多行李延遲、遺失、誤送或被竊。

SendMyBag.com指出，航空公司通常用條碼或無線射頻辨識（RFID）標籤追蹤行李，當一件行李遺失時，會被送到中央處理區域，工作人員會試著找到失主。有時行李也可能被送到地區或國家級的失物招領中心，無人認領的行李在那裡會被登記在冊，以便進一步調查。僅僅是追蹤行李就可能需要幾周的時間才能解決，因此旅客應該堅持不懈，並在必要時提供更詳細的丟失物品信息，有助於縮短等待時間。

消費者旅行服務公司Rosotravel的共同創辦人塞克斯辛斯基（Robert Sekscinski）說，遺失的物品最終能否歸還，最終取決於當初通報的準確性，以及透過識別資訊能否找到和遺失物相符的物品。

很多旅客因為沒有提供遺失物足夠的訊息，讓航空公司難以確認失主。若航空公司沒有回應，塞克斯辛斯基建議保持條理清晰及努力不懈，留著所有和航空公司溝通相關的索賠編號和文件，並透過多種管道齊頭並進，最常見的有行李服務、客戶關係部門和機場的失物招領處。

若行李被正式宣布遺失，可能可獲得航空公司賠償，通常首先需要向航空公司提交索賠申請，提供有關行李和內容物的詳細資訊。

旅行部落格平台Travel HerStory創辦人詹森（Michelle L. Jensen）說，當行李遺失時，立刻聯繫機場的工作人員，機場一定有個專門處理行李問題的櫃檯，旅客應盡速提交申訴，任何拖延都會讓整個流程耗時更久。

也很重要的是，要讓航空公司知道行李的外觀，以及旅客自己用追蹤器如AirTag追蹤的任何地點數據。

此外，也要詢問是否有任何補償，例如用於購買衣物的津貼。詹森說，津貼通常會因地點和航空公司而異，所以事先了解自己應得的補償，因為他們可能不太願意支付你依法應得的金額；根據美國和《蒙特婁公約》的航空旅客權利法，航空公司對遺失或損壞的托運行李平均賠償金額在1525元至3500元之間。