立陶宛地標326.5公尺高電視塔 67樓「邊緣漫步」沒防護網

維爾紐斯電視塔觀景台也有保護網，讓膽子不大的訪客也可以飽覽高空360度美景。(中央社)

立陶宛 地勢低平，視野開闊無垠。來到首都維爾紐斯，很難不被一座高聳入雲、外型宛如幽浮的建築吸引目光，那正是維爾紐斯電視塔。

這座電視塔高達326.5公尺，是立陶宛最高的建築。1974年動工、1980年底完工，在當年象徵科技進步的里程碑，它的造型也展現出濃厚的蘇聯現代主義風格。時至今日，維爾紐斯電視塔不僅是歷史地標，更成為熱門旅遊景點。

前陣子，電視塔推出高空活動「邊緣漫步」（Edge Walk）。對有懼高的人而言，這無疑是一場心理與膽量的雙重考驗。

維爾紐斯電視塔高達326.5公尺，是立陶宛最高的建築。圖為粉紅湯節期間，電視塔升起粉紅湯節的旗幟。圖攝於115年5月29日。(中央社)

在簽署風險承擔同意書、穿戴好安全裝置後，就能站上在67樓、約170公尺高的戶外平台邊緣。這裡沒有任何防護網，腳下就是一望無際的城市與森林。

從電視塔高處俯瞰，一側是蘇聯時期規畫的維爾紐斯住宅區，另一側則是大片綿延不絕的森林，綠意盎然。在這種高度下，眼前一切彷彿縮小成模型，既遙遠又帶著幾分不真實感。

除了「邊緣漫步」，電視塔還提供另一項高空體驗「空中360度」。參加者可在塔身幽浮結構下方的觀景平台行走，雖然設有防護網，但腳下踩的是全透明玻璃地板，距地面約160公尺，每一步都讓人頭皮發麻，挑戰心理極限。

高空體驗「空中360度」讓參加者可在塔身幽浮結構下方的觀景平台行走，平台有全透明玻璃地板，可以直視地面，走起來相當刺激。(中央社)

不過，這座電視塔不只是個觀光 景點，還承載著立陶宛一段沉重的歷史。塔內設有「為自由而戰」展覽，紀念1991年1月13日的「一月事件」。當年蘇聯軍隊進入維爾紐斯，準備拿下代表著新聞自由的電視塔。數千名手無寸鐵的立陶宛人為捍衛自由，前來守護電視塔，以肉身抵擋蘇聯戰車，其中14名民眾在此無辜喪命。這段血淚歷史，讓電視塔成為國家追求自由的精神象徵。

到了重要節日，電視塔也會化身為城市最醒目的旗桿。國慶日時，會升起巨大的立陶宛國旗。而一年一度的「粉紅湯節」期間，塔身也掛上象徵節慶的粉紅旗幟。夜幕降臨後，電視塔會點亮繽紛燈光，持續點綴維爾紐斯的城市夜景。

電視塔內原本設有旋轉餐廳，目前正在整修，預計明年重新開幕。未來，遊客不僅能挑戰高空極限，也能在旋轉景觀中，安穩地飽覽整座城市。如果你也是個熱愛探索、喜歡來點刺激的旅人，下次來到維爾紐斯，一定要來這座集歷史、美景與驚嚇於一身的電視塔挑戰看看。

維爾紐斯電視塔高空活動「邊緣漫步」看出去的美景，膽子大的參加者還可以把雙腿懸空伸出邊緣。(中央社)