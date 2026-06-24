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同志遊行禁令解除 匈牙利LGBTQ+將重返布達佩斯街頭

中央社24日即時報導
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圖為2018年布達佩斯同志遊行。(路透資料照)
圖為2018年布達佩斯同志遊行。(路透資料照)

匈牙利首都布達佩斯27日將舉行年度同志驕傲遊行，活動人士與社群成員表示，奧班政府執政16年來，LGBTQ+權利不斷遭侵蝕，他們希望在政局更迭後能迎來轉機。

路透社報導，匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）自詡為對抗西方自由主義、「基督教價值觀」守護者。他在任內推動多項法律，包括禁止在個人文件中更改性別、限制同性伴侶收養小孩，以及禁止學校教材出現被視為宣傳同性戀或性別轉換的內容。

在奧班執政期間，匈牙利警方去年曾試圖禁止同志驕傲遊行，最終演變成一場大規模反政府示威，吸引數以萬計民眾參與。

今年4月，奧班在大選中敗給馬格雅（Peter Magyar）領導的中間偏右尊重與自由黨（TISZA）後，當局已撤銷禁令，遊行獲准舉行。不過主辦單位表示，仍有許多工作尚待完成。

馬格雅作為保守派，在被問及是否會修改限制LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒及其他性少數群體）權利的法規時，他呼籲大眾要有耐心。

他曾在國會對奧班領導的民族主義政黨青年民主黨（Fidesz-MPP）說，「請儘快離開匈牙利人民的臥室」，並譴責青年民主黨試圖限制集會權利，以禁止驕傲遊行的做法。

同志驕傲遊行主辦方在活動登場前表示：「去年，我們對自由的熱愛與勇氣，迫使威權力量退讓…但我們還沒有達成目標。」

LGBT活動人士兼作家卡尼查爾（Adam Andras Kanicsar）接受路透社訪問時說，LGBTQ+權益被削弱，對整個社群造成創傷性影響，需要時間療癒。

他說：「我想，我仍在消化奧班政權帶來的影響，可能還需要好幾年，而我不是唯一一個這樣的人。」

精華 FAQ

  • 因奧班在4月大選落敗後，當局撤銷了先前對遊行的禁令，主辦方因此得以依法舉辦活動。不過，支持者仍認為，真正的平權環境尚未完全建立。

  • 報導指出，奧班任內推動多項限制，包括禁止更改個人文件性別、限制同性伴侶收養子女，並禁止校園教材出現被視為宣傳同性戀或性別轉換的內容。

  • 主辦方與活動人士表示，去年反禁令示威展現了社群爭取自由的勇氣，但多年來的侵蝕已造成創傷，需要時間療癒，也希望新政治局勢能逐步改善權利。

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