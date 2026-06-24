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世衛：漢他病毒疫情若無新增病例 有望7/2宣告結束

中央社24日即時報導
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「洪迪亞斯號」船上有12起漢他病毒確診病例、1起疑似病例並造成3人死亡，觸發國際...
「洪迪亞斯號」船上有12起漢他病毒確診病例、1起疑似病例並造成3人死亡，觸發國際公衛警報。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）今天宣布，在荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」上爆發、掀起國際關注的致命漢他病毒（Hantavirus）疫情，應能在7月2日宣告結束。

法新社報導，「洪迪亞斯號」（MV Hondius）4月1日從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）出發，航行期間造訪南大西洋偏遠島嶼，包括崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha）。

這艘郵輪之後向北前往西班牙加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife），並在當地撤離所有剩餘乘客。該船上有12起漢他病毒確診病例、1起疑似病例並造成3人死亡，觸發國際公衛警報。

漢他病毒主要透過接觸受感染老鼠的排泄物，或吸入含病毒的粉塵而感染，初期症狀包括發燒、頭痛，嚴重時可能導致內臟損傷危及性命。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦總部記者會上表示，共計已有逾650名接觸者經確認，並在33個國家與地區接受衛生當局追蹤。

譚德塞指出：「除54名接觸者外，其餘所有接觸者均已結束隔離期，剩餘接觸者隔離期預計將於7月2日結束。」

他提及，若屆時未再出現新增病例，世衛將認定此次疫情已結束。但他也強調，世衛將繼續努力了解此次疫情以及病毒本身。

精華 FAQ

  • 世衛表示，若剩餘接觸者在7月2日後仍未出現新增病例，便可認定這起疫情結束；目前多數接觸者已完成隔離與追蹤。

  • 這艘郵輪上共通報12起漢他病毒確診、1起疑似病例，並造成3人死亡，因而引發國際公共衛生警報與多國追蹤。

  • 世衛指出，已有逾650名接觸者被確認，分布在33個國家與地區接受衛生單位追蹤；僅剩54人仍在隔離中。

世衛 疫情 WHO

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