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梵谷1888年畫作「夜晚露天咖啡座」 隱藏達文西「最後晚餐」

編譯彭馨儀
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梵谷的畫作「夜晚露天咖啡座」被指隱藏達文西名作「最後的晚餐」。（取材自維基百科）
梵谷的畫作「夜晚露天咖啡座」被指隱藏達文西名作「最後的晚餐」。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

有學者認為梵谷1888年的夜晚露天咖啡座暗藏達文西最後的晚餐構圖，並以人物、十字架與猶大等細節作為佐證，但目前仍缺乏梵谷本人直接證實。

荷蘭畫家梵谷(Vincent van Gogh)37歲離世，未能親眼見證成功，藝術學者與歷史學家也因此持續解讀他的作品。

根據Upworthy網站報導，梵谷1888年的「夜晚露天咖啡座」(Café Terrace at Night)竟然歷經100年，才被世人領會其對某個著名繪畫主題的精妙暗喻，畫作描繪了人們在夜晚露天咖啡館用餐的場景，運用梵谷招牌風格與色彩，眾所周知，他從未使用過黑色顏料。而這幅畫其實另有玄機。

梵谷將一個常見的基督教藝術主題巧妙地融入畫面中，隱藏在顯而易見之處。

仔細觀察畫中金色光線照亮的區域，數一數露台上有多少人，包含那個幾乎完全被服務生擋住的身影，接著留意服務生的穿著外貌。還有，左側離開露台的那個模糊身影呢？你是否看到服務生頭後窗戶上隱約可見的十字架？

梵谷似乎在這幅畫中巧妙隱藏達文西的名作「最後的晚餐」(The Last Supper)。十二門徒(disciples)在露台上，耶穌服事他們，猶大(Judas)在陰影中悄悄離去，耶穌頭部有十字架，這絕對不是在瞎掰。

梵谷與基督教有淵源。他的父親是牧師，他自己也曾接受過傳教士培訓。他曾前往貧困礦區為煤礦工人傳教，當時還獲得「礦坑裡的基督」(The Christ of the Coal Mine)之稱號。

當教會官員不再與他續約後，梵谷才轉向從事繪畫，但他對當時同時代畫家熱中創作的顯性宗教畫作並不特別感興趣，反而更喜歡描繪他曾服務過的底層生活。

然而，藝術與信仰這兩者在梵谷的生命中並非非黑即白。藝術史學家指出，梵谷的作品中經常蘊含著宗教象徵意義，即使看似沒有宗教主題的場景中也是如此。儘管梵谷曾表明不會去畫任何聖經裡的東西，但聖經符號仍出現在他的許多畫作中。

那麼，梵谷是否有意在他的咖啡館畫作中描繪「最後的晚餐」？

獨立研究員巴克斯特(Jared Baxter)於2015年提出理論與證據，認為梵谷在「夜晚露天咖啡座」中描繪「最後的晚餐」，是因為在創作「夜晚露天咖啡座」的前後，曾寫信給弟弟西奧(Theo van Gogh)提到自己，「非常需要，我該怎麼說呢，宗教，」或許正是心境促成畫作裡的暗喻。

不過，我們並沒有梵谷本人就「夜晚露天咖啡座」畫中描繪「最後的晚餐」的文字紀錄。

精華 FAQ

  • 文章指出，1888年的夜晚露天咖啡座被重新解讀，可能暗藏達文西最後的晚餐構圖，畫中人物配置與象徵細節被視為線索。

  • 研究者提到露台上的人物數量、被服務生遮住的身影、左側離去者，以及窗戶上隱約的十字架，認為這些都對應最後的晚餐。

  • 文章強調梵谷雖曾說不畫聖經題材，但因父親是牧師且受過傳教訓練，他的作品常蘊含宗教象徵，藝術與信仰並非截然分開。

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