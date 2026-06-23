我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美242城「起步房」破百萬 首購壓力爆表

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

南韓擇偶標準變了 三星、SK海力士工程師升格「相親天菜」

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星電子與SK海力士從業人員在南韓婚戀市場的身價高漲。(路透)
三星電子與SK海力士從業人員在南韓婚戀市場的身價高漲。(路透)

AI熱潮不只改變科技業，也改變南韓人的擇偶標準。隨著高頻寬記憶體（HBM）需求暴增，三星電子與SK海力士員工收入水漲船高，婚友社業者表示，這兩家公司員工如今已是婚戀市場最受歡迎的對象之一，條件屬於「A+」級。

路透報導，長期以來，醫師、律師、公務員及大型財閥企業員工一直是南韓婚戀市場的熱門人選。但近年AI投資熱潮推升記憶體產業景氣，使半導體工程師和晶片業員工的身價快速上升。婚介業者指出，如今三星電子與SK海力士員工已被視為A+級對象，過去大約僅落在B+至A級。

婚介機構Bien Aller執行長孫東奎（音譯）說：「如今介紹SK海力士員工時，對方常驚呼『這樣的人也來相親嗎？』」晶片從業人員的吸引力不僅來自收入，更包括工作穩定性、社會地位以及長期職涯發展前景。

在青年失業率維持高檔之際，半導體產業已成為少數被認為兼具高薪與穩定性的就業選項之一。2025年南韓青年失業率達6.1%。

學生的升學選擇也出現明顯變化。長期以來，醫學和法律是南韓最熱門的科系，但隨著半導體業前景看俏，愈來愈多優秀學生轉向相關領域，高麗大學的半導體工程學系尤其受到追捧。

由於部分晶片製造職缺接受高中學歷，一些技職學生在畢業前就拿到三星電子錄取通知，選擇放棄升學。19歲高中生鄭成燦（音譯）是其中之一，他說許多同學對此羨慕不已。

婚戀顧問李成美（音譯）預期，晶片業好光景至少還能維持兩到三年。

精華 FAQ

  • 因AI熱潮帶動高頻寬記憶體需求暴增，兩家公司員工收入跟著提高，同時兼具工作穩定、社會地位與長期職涯前景，因此成為婚介業者眼中的熱門人選。

  • 長期以來，醫師、律師、公務員以及大型財閥企業員工，都是南韓婚戀市場的熱門對象。如今晶片業景氣走強，半導體工程師也擠進更高評價。

  • 越來越多優秀學生轉向半導體相關科系，高麗大學相關學系特別熱門；部分技職學生甚至在高中畢業前就獲三星錄取，選擇直接投入職場。

南韓 三星

上一則

俄兵源告急 當街抓壯丁送前線 傳傷殘退役軍持刀對抗

下一則

美伊解封荷莫茲海峽不同調 船東嘆「絕對出事」

延伸閱讀

三星、海力士攜手5大學 合辦半導體科系

三星、海力士攜手5大學 合辦半導體科系
撂倒三星 SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

撂倒三星 SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝
WSJ：南韓、台灣、日本股市瘋狂回報率引發全民炒股熱潮

WSJ：南韓、台灣、日本股市瘋狂回報率引發全民炒股熱潮
AI熱潮重塑科技版圖 紐時：台韓吃下紅利 中國從世界工廠變局外人

AI熱潮重塑科技版圖 紐時：台韓吃下紅利 中國從世界工廠變局外人

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區