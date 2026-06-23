我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博直擊台灣瘋炒股：青年借錢買股 「隨便買都會賺」

韓國瑜訪美首站抵鳳凰城 比喻台積電「那滴奶油」

比太陽系老3倍 研究估星際彗星3I/ATLAS已120億歲

中央社巴黎即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
3I/ATLAS是人類觀測到第3個來自太陽系外的星際天體，研究人員透過分析化學組...
3I/ATLAS是人類觀測到第3個來自太陽系外的星際天體，研究人員透過分析化學組成來了解它所形成的行星系統，以及那裡的物理與化學環境。(路透提供)

研究星際彗星3I/ATLAS的科學家今天表示，這顆彗星估計形成於100億至120億年前的一個原始行星系統，年齡幾乎是太陽系的3倍，且組成與太陽系內的天體截然不同。

綜合法新社與路透社報導，3I/ATLAS是人類觀測到第3個來自太陽系外的星際天體，研究人員透過分析化學組成來了解它所形成的行星系統，以及那裡的物理與化學環境，這篇研究今天發表在權威期刊「自然」（Nature）。

這份研究主筆、美國國家航空暨太空總署（NASA）戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）科學家柯丁納（Martin Cordiner）指出，3I/ATLAS直徑約2.6公里，可能是已知曾穿越太陽系天體中最古老的彗星。

研究指出，3I/ATLAS可能在120億年前誕生於溫度約攝氏零下243度的寒冷環境中，比太陽系約45億年老上3倍，研究人員認為3I/ATLAS形成於銀河系內，但基於它古老的年齡，也不能排除起源於其他星系的可能性。

柯丁納說：「我們從未見過像3I/ATLAS這樣的天體…這或許是我們在太陽系內觀測到最古老天體。」

研究人員利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）測量在3I/ATLAS上觀測到的同位素比例，發現這顆彗星所含的水當中，「氘」含量比太陽系其他彗星高約30倍，碳同位素比例也與太陽系內天體，以及鄰近新生恆星周圍的星際雲與行星形成盤中所見的比例不同。

儘管如此，3I/ATLAS仍富含豐富的有機分子，包括碳、氫、氮、氧及硫的分子。柯丁納指出，這顯示儘管它起源於寒冷又遙遠的地方，但那裡富含生命所需的揮發性元素。

3I/ATLAS目前正接近土星軌道，預計2029年將越過矮行星冥王星的軌道，並在2035年左右離開太陽系外緣邊界。

儘管去年曾有人猜測3I/ATLAS是外星飛船，研究人員仍堅信它是自然天體。

精華 FAQ

  • 研究推估3I/ATLAS形成於100億至120億年前，約比太陽系老三倍。科學家認為它可能起源於銀河系內的原始行星系統，但因年代極久，也不排除來自其他星系的可能。

  • 研究團隊利用韋伯太空望遠鏡測得其同位素比例，發現水中的氘含量比太陽系彗星高約30倍，碳同位素比例也和太陽系內天體及附近星雲、行星形成盤明顯不同。

  • 3I/ATLAS富含碳、氫、氮、氧與硫等有機分子，顯示其誕生地雖然寒冷遙遠，卻含有生命所需的揮發性元素。這有助於理解早期行星系統的化學環境。

上一則

首波熱浪籠罩西班牙 消暑不離摺扇水壺冰淇淋

延伸閱讀

中國海歸+1 旅美天體物理學家戴亮復旦任教 專長黑洞研究

中國海歸+1 旅美天體物理學家戴亮復旦任教 專長黑洞研究
內華達沙漠將建電波望遠鏡陣列 觀察超大質量黑洞

內華達沙漠將建電波望遠鏡陣列 觀察超大質量黑洞
全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤
中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區