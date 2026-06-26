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為修行發願 印度苦行僧5年不躺不坐 腿發黑壞死恐截肢

聯合新聞網
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印度有一僧侶發願站立12年修行。示意圖，非當事人。圖為2025年1月28日印度「...
印度有一僧侶發願站立12年修行。示意圖，非當事人。圖為2025年1月28日印度「大壺節」期間，一位印度教僧侶在路邊飲用恆河聖水。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

印度苦行僧道拉特為追求靈性，立誓十二年不躺不坐，五年來持續站立生活，卻導致雙腿腫脹發黑壞死，醫師警告恐有截肢與血栓風險。

印度一名苦行僧為追求靈性修行，立誓長達12年「不躺不坐」。如今5年過去，他雖仍堅持站立生活，雙腿卻已嚴重腫脹變形，甚至發黑壞死，引發外界擔憂。

據ODDITYCENTRAL報導，這名僧侶是道拉特・吉里・吉大師（Daulat Giri Ji Maharaj），他隸屬於印度一個被稱為「卡雷什瓦里派」（Khareshwari）的苦修團體，成員被外界稱為「站立聖人」（Standing Babas）。

該教派認為，長時間站立是一種贖罪與淨化靈魂的修行方式，能幫助修行者更接近印度教神祇濕婆神（Shiva）。因此，信徒會發願數年甚至十多年不坐不躺，全程保持站姿。

網路流傳的照片與影片顯示，道拉特經常依靠懸掛式鞦韆、繩索及特殊支架休息。即使睡覺時，他也只能靠這些裝置支撐身體，避免倒下。長達5年的持續站立，已對他的身體造成明顯傷害。畫面中可以看到，他的雙腿不只異常腫脹，皮膚還呈現暗黑色，有部分甚至出現嚴重變形。雖然寺廟志工每天協助塗抹藥膏照顧患部，但效果十分有限。

印度一名男子馬哈拉吉立誓長達12年「不躺不坐」，至今持續「站立」整整5年，腫脹變...
印度一名男子馬哈拉吉立誓長達12年「不躺不坐」，至今持續「站立」整整5年，腫脹變形，甚至發黑壞死。（取材自Ｘ平台）

有網友好奇他如何解決日常生理需求，甚至猜測可能需要長期使用成人紙尿褲。不過從部分影片來看，道拉特仍具備行走能力，因此應能自行行走如廁。

醫學專家警告，長時間站立不動會使腿部靜脈壓力持續升高。由於小腿肌肉無法透過收縮幫助血液回流心臟，血液容易積聚在下肢，導致水腫、疼痛及循環不良。若情況持續惡化，甚至可能引發深層靜脈血栓，增加肺栓塞等致命風險。

精華 FAQ

  • 他隸屬於卡雷什瓦里派苦修團體，依教義認為長時間站立可贖罪並淨化靈魂，藉此更接近濕婆神，因此發願十二年全程保持站姿修行。

  • 從流傳畫面可見，他的雙腿已嚴重腫脹、外觀變形，皮膚呈暗黑色，部分組織疑似壞死；雖有人每天替他塗藥，但改善效果有限。

  • 專家指出，長期站立會讓下肢靜脈壓力升高，血液不易回流，容易造成水腫、疼痛與循環不良，嚴重時可能形成深層靜脈血栓並引發肺栓塞。

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