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白天送貨晚上幫大學生作弊、寫報告 英博士男被判3年刑

聯合新聞網
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英國一名男子靠著代寫論文等非法服務遭到司法調查，並被查出有上億身價。示意圖。(圖...
英國一名男子靠著代寫論文等非法服務遭到司法調查，並被查出有上億身價。示意圖。(圖/123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

英國一名Amazon送貨員兼博士畢業生，暗中經營代寫與代考生意，協助124名學生作弊，累積巨額資產後，因詐欺等罪名被判3年徒刑。

英國一名Amazon送貨員，除了送貨之外，還偷偷經營「作業代工廠」。他不但收費替大學生完成作業和繳交報告，就連線上測驗都有「代考服務」，靠著非法行徑等業務累積身價，光存款就高達240萬英鎊（約317萬美元）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，43歲的阿德南（Shahid Adnan）住在利物浦一棟看似普通的住宅中，表面上是Amazon送貨員和家教老師，私底下卻經營代寫服務多年。根據檢方調查，他至少協助124名來自英國各大學的學生作弊，甚至有人支付1萬4000英鎊（約1萬8500美元），請他代寫整套課程作業。

這起案件在2023年曝光。當時一名學生向利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）繳交作業時，教授進行例行數位鑑識檢查，意外發現學生使用的隨身碟曾連接一家名為Study Sharp Limited的公司，而該公司正是阿德南經營的補習企業。

英國利物浦約翰摩爾斯大學教授發現，該校有學生請人代寫作業。(取材自臉書)
英國利物浦約翰摩爾斯大學教授發現，該校有學生請人代寫作業。(取材自臉書)

進一步調查後，校方發現隨身碟內竟存有大量學生資料，包括帳號密碼、課程資訊、作業期限等內容。警方隨後搜索阿德南住處，發現大量現金及奢華家具。

更令人吃驚的是，他名下多個帳戶總存款超過240萬英鎊；其中單一銀行帳戶就存有超過150萬英鎊（約198萬美元），法庭最終可證明的犯罪所得約30萬英鎊（約40萬美元）。

原來阿德南不只擁有微波工程博士學位，還曾擔任大學講師。然而法官認為，他利用自身專業與教育背景建立精密作弊網絡，嚴重破壞高等教育制度的公信力。最終，阿德南承認詐欺、非法存取電腦系統及洗錢等罪名，被判處3年有期徒刑。檢方表示，後續還將進行犯罪所得追討程序，實際沒收金額可能更高。(聯合新聞網)

精華 FAQ

  • 他表面上是Amazon送貨員，也曾以家教老師身分活動，讓外界看起來只是一般兼職工作者，實際上卻長期經營代寫作業與代考服務。

  • 檢方調查指出，他至少協助124名英國大學生作弊，部分學生為求完成整套課程作業，甚至支付高達1萬4000英鎊請他代辦。

  • 阿德南承認詐欺、非法存取電腦系統及洗錢等罪名，遭判3年有期徒刑。檢方並表示將續行犯罪所得追討，實際沒收金額可能更高。

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