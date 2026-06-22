「世界裸騎」倫敦千人響應 提倡環保卻挨轟：根本是暴露狂活動

2025年6月14日，在墨西哥城舉行的「世界裸騎」（World Naked Bike Ride）活動開始前，民眾互相擁抱。 （路透）

一年一度「世界裸騎」（World Naked Bike Ride）日前在英國倫敦登場，數千人全裸響應。然而，原本是提倡石油與汽車過度使用的環保意識卻引發批評，有網友直言：「沒人想在大街上看到這種公然裸露。」共享腳踏車觸碰私密處的衛生疑慮也引發風波。

裸騎宣揚環保

衛報（The Guardian）報導，世界裸騎活動日前在倫敦舉辦，已是第22年在倫敦進行。該活動提倡環保，起初是想提高大眾對石油依賴、汽車過度使用等問題的關注，近年來也含有其他理念，包括身體自主、正向身體形象、自行車騎士安全等議題。

報導指出，雖然活動幾乎都是全裸參加，不過這出於「自願」，也可以身穿完整衣著參加，更有不少民眾以身體彩繪的方式參與。事實上，世界裸騎的活動不只在倫敦，包括歐洲、美國的多座城市，也都有類似活動，吸引許多民眾共襄盛舉。

裸騎引爆批評

然而，在公共場合全裸也引來批評，有網友表示：「我們根本沒必要在大街上看到那些老男人的生殖器和女性私密部位！」、「這根本是暴露狂的活動…」、「真的拜託不要在小孩面前脫光衣服…」、「腳踏車路線常常阻礙交通」。

此外，衛生問題也成為輿論批評之一。活動約有一半的民眾都是騎乘共享單車，引發民眾對座墊衛生的疑慮，業者表示，會定期清洗維持車輛清潔。不過基於安全考量，業者呼籲所有民眾騎車時，盡量穿著適當服飾。

「世界裸騎」倫敦千人響應！提倡環保卻挨轟：沒人想看公然全裸

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