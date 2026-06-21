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抓姦女友同床19歲兒 38歲父反遭嗆：你兒子更像個真男人

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
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示意圖。（取材自pexels.com@ Kristin Vogt ）
示意圖。（取材自pexels.com@ Kristin Vogt ）

澳洲一名38歲父親返家，發現39歲女友竟然與自己19歲的親生兒子同床，衣衫不整的樣子令這名父親當場氣炸。事後他在社群上傳「抓姦影片」，引爆網路熱議，他直言：「人生完全天翻地覆…」

藝術娛樂網站「Bored Panda」報導，建築工李維（Levi Hilton）日前凌晨拍攝「抓猴影片」，他拿著奶油刀撬開門鎖，進到臥室竟發現女友潔西卡（Jessica Te Huia）與兒子洛倫佐（Lorenzo）同床，兩人還衣衫不整。崩潰的李維質問：「為什麼我兒子在妳床上？妳跟我兒子發生關係嗎？」

影片在社群瘋傳後，引爆大批網友吃瓜，潔西卡與洛倫佐遭到酸民攻擊。潔西卡率先打破沉默，澄清她與李維的感情只談了9個月，而且早在「2個月前」就結束，與洛倫佐則是「3周前」才交往，時間並無重疊，也無劈腿問題。

潔西卡加碼爆料，事實上那間房子登記在她的名下，當天凌晨是李維闖入，洛倫佐居住在房內是為了保護她「免於李維騷擾」。對此，李維強調自己當時仍住在該房屋。

女友與兒子認愛 還申請保護令

面對外界爭議與批評，洛倫佐與潔西卡無懼認愛，洛倫佐表示：「我愛她勝過這世上的任何人事物，我知道很扯，但感情真的很難說。」潔西卡則直言：「他比他爸更像個真正的男人。」她表示，自己在與李維短暫的戀愛關係中，受到巨大創傷，反而是洛倫佐無條件保護，讓她得到慰藉。

事件爆發至今，已經升級為法律案件。潔西卡報警並申請保護令，控訴李維「毀了自己的生活」，她說道：「現在他反倒裝起受害者，而我卻變成了壞人」。

隨著網路風向逐漸轉變，李維承認自己當晚是持刀闖入，不過他強調，對一切震驚與崩潰，接下來以保護家人為由，不願再做出任何回應。

謎片情節現實上演！綠帽爸見女友同床19歲兒崩潰：人生天翻地覆

TVBS新聞網

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