南韓女網紅世界盃遭墨男「拉眼角」歧視 FIFA贈VIP票當賠禮
AI重點
文章重點整理：
一名南韓國女網紅日前在世界盃賽事期間遭遇種族歧視事件，引發國際關注。涉事墨西哥男子事後被查出是當地一個工程師協會主席，除公開道歉外，亦已遭撤除職務。國際足協（FIFA）隨後邀請受害者再度到場觀看韓國隊與墨西哥隊的比賽，藉此表達對反對種族歧視與仇恨言論的立場。
根據香港01引述「韓國先驅報」及「紐約郵報」報導，擁有超過660萬YouTube訂閱者及逾200萬TikTok粉絲的韓國創作者Yoon Su-jin，日前在墨西哥觀看韓國隊對捷克隊的世界盃揭幕戰後，於社群平台Instagram公開一段影片，披露自己遭遇種族歧視的經過。
影片標題為「我是不是太敏感了？」，畫面顯示，一名坐在她後方的男子對著鏡頭做出「拉眼皮」的動作。該手勢長期被視為對東亞族群具有歧視意味，因此影片曝光後，迅速在網路上引發大批網友批評，要求主辦單位嚴正處理。
事件發酵後，國際足協表示已確認涉事男子身分，並即時封鎖其購票帳戶，禁止其再以該帳號購買賽事門票。其後墨西哥媒體披露，該男子身分為當地一個工程師協會的主席。據悉，該男子已為自己的行為公開道歉，同時遭解除協會主席職務。
國際足協還發表聲明，宣布邀請Yoon Su-jin前往瓜達拉哈拉觀看韓國隊與墨西哥隊的比賽，並安排VIP門票。Yoon Su-jin也在賽前透過社群媒體分享收到國際足協邀請的喜悅。
值得注意的是，這場比賽當天，正值聯合國訂定的「國際反仇恨言論日」。國際足協表示，希望藉此機會向全球球迷傳遞包容、尊重與反對歧視的訊息。
她是在墨西哥觀看韓國隊對捷克隊的世界盃揭幕戰後，於場內遭坐在後方的男子做出拉眼皮動作，影片上傳後立即引發大量關注與批評。 FIFA確認其身分後，立即封鎖他的購票帳戶，禁止再以該帳號買票；墨西哥媒體又揭露他是工程師協會主席，之後他也公開道歉並被解除職務。 FIFA除了採取封鎖帳戶等處置，也邀請受害者Yoon Su-jin前往瓜達拉哈拉觀看韓國對墨西哥比賽，並提供VIP門票，藉此宣示反歧視立場。
精華 FAQ
她是在墨西哥觀看韓國隊對捷克隊的世界盃揭幕戰後，於場內遭坐在後方的男子做出拉眼皮動作，影片上傳後立即引發大量關注與批評。
FIFA確認其身分後，立即封鎖他的購票帳戶，禁止再以該帳號買票；墨西哥媒體又揭露他是工程師協會主席，之後他也公開道歉並被解除職務。
FIFA除了採取封鎖帳戶等處置，也邀請受害者Yoon Su-jin前往瓜達拉哈拉觀看韓國對墨西哥比賽，並提供VIP門票，藉此宣示反歧視立場。
上一則
委內瑞拉雙強震 初步統計32死700傷 最慘災區還未計入
下一則