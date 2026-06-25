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挪威議員集體「維京划船」挺國家隊 在世界盃展現團結

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挪威國會全體議員暫停議程，在議場內共同進行「維京划船」儀式。（取材自微博）
挪威國會全體議員暫停議程，在議場內共同進行「維京划船」儀式。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：挪威國家隊重返世界盃後，球迷以維京划船掀起應援熱潮。
  • 重點二：挪威4比1擊敗伊拉克，看台划槳與吶喊畫面在網路迅速爆紅。
  • 重點三：國會議員也加入划船儀式，展現跨黨派支持與國家團結。

2026年世界盃足球賽，挪威國家隊暌違28年再次站上世界最高足球舞台，球迷獨特的「維京划船」（Viking Row）應援文化也成為本屆賽事一大亮點。從球場看台、城市公共場所，甚至延伸至挪威國會，這項源自維京航海文化的助威方式，展現出挪威社會對國家隊的高度熱情與團結。

綜合香港01等媒體報導，挪威日前在世界盃I組賽事中，以4比1擊敗伊拉克，取得重返世界盃決賽周後的重要勝利。比賽期間，身穿紅色球衣的挪威球迷在看台上整齊地做出划槳動作，並伴隨「Hu！」的吶喊聲，彷彿重現古代維京戰船乘風破浪的景象，震撼畫面迅速在社群平台上瘋傳。

這股「維京划船」熱潮並不限於球場。此前在挪威於奧斯陸迎戰宿敵瑞典的友誼賽中，主場球迷已大規模展現這種應援方式；在美國波士頓，旅居海外的挪威球迷甚至在TD花園球場前的自動扶梯上模仿划船動作，成為另一個熱門畫面。

賽後，挪威國會也加入這股熱潮。在議會會議期間，議長加拉哈尼提議全體議員暫停議程，在議場內共同進行「維京划船」儀式。來自不同政黨的議員暫時放下政治立場，整齊地揮動雙臂模仿划槳，最後以歡呼聲向國家隊表達支持，展現罕見的跨黨派團結。

「維京划船」的靈感來自挪威悠久的維京航海歷史。維京長船自西元8世紀末開始廣泛使用，通常由多名划手共同操槳，船身長約17至23公尺，配備6至16個划槳位置，是維京人遠航、探索及作戰的重要工具。

部分學者指出，挪威國會「Stortinget」的名稱亦帶有古代北歐集會文化色彩，「Stor」意為「大型」，「Ting」則指議事或集會。相傳昔日維京時代，各地首領會乘坐長船穿越峽灣，聚集商議法律與公共事務，因此現代議會以「維京划船」向國家隊致意，也被視為連結歷史傳統與現代國家認同的象徵。

精華 FAQ

  • 因挪威國家隊暌違28年重返世界盃，球迷以象徵維京航海精神的划船動作集體助威，既表達熱情，也凸顯對國家隊的共同認同與支持。

  • 這股風潮先在球場看台形成，之後擴散到奧斯陸友誼賽現場、城市公共空間，甚至連旅居波士頓的挪威球迷也在球場外模仿。

  • 國會在議長提議下暫停議程共同划船，象徵不同政黨暫時放下分歧，凝聚對國家隊的支持，也把歷史傳統與現代國家認同連結起來。

挪威 世界盃 香港

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