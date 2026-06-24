印尼中產階級比例萎縮 白領薪資跌、崗位少

世界銀行近期發布「印尼經濟展望」報告指出，印尼高學歷與白領勞工面臨實質薪資下滑，及正式職缺匱乏的雙重影響，導致當地中產階級比例在過去數年間下降。（中央社）

世界銀行（World Bank）近期發布報告指出，印尼 高學歷與白領勞工面臨實質薪資下滑，及正式職缺匱乏雙重影響，導致當地中產階級比例在過去數年間下降。印尼經濟專家分析，該階層的薪資成長幅度未能反映其專業技能，同時無法獲得政府各項社會福利補助，已面臨生計困境。

世界銀行於日前發布主題為「管理風險，提高生產力」的印尼經濟展望（Indonesia Economic Prospects）最新報告，其定義印尼中產階級門檻為每人每月支出在120萬至600萬印尼盾（約67.3美元至336.7美元）之間。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，依世界銀行統計數據，印尼中產階級勞工的比例從2018年的14.5%降至2025年的7%。

在勞動市場薪資制度方面，印尼各省市依據地方經濟發展與通膨水準，各自制定不同的法定最低工資標準。以經貿核心首都雅加達為例，2026年法定最低月薪已調升至572萬9876印尼盾。

大學畢業生流向餐飲零售

「羅盤報」報導，2018年至2025年間，印尼擁有大專以上學歷、或從事專業技術工作的白領勞工，實質薪資以每年約1%至2%的速度遞減。相較之下，基層勞工的薪資每年平均成長1.7%。世界銀行報告指出，在此就業市場趨勢下，大專以上畢業生流向農業、住宿及餐飲服務等低收入的非正式就業市場。

世界銀行報告指出，雖然印尼在2024年8月至2025年8月間創造190萬個就業機會，失業率也降至4.9%，但新增職缺多集中在非正式部門。此外，印尼的低度就業（不完全就業）比例自2022年起持續攀升，目前為32.7%，顯示部分勞工面臨學非所用困境，影響印尼勞動力市場的向上流動進程。

印尼日惹大學（Gadjah Mada University）經濟學者維斯努（Wisnu Setiadi Nugroho）向印尼媒體指出，印尼中產階級目前正承受多方壓力。他說明，中產階級因不屬於貧困人口，無法被列入政府社會救助的優先對象；在面對生活成本上漲時，自身的經濟防禦實力較低，面臨定位尷尬、缺乏政策安全網保護的夾縫處境。

維斯努進一步舉例，隨著政府推行補貼燃油購買限制並與稅務數據連動，許多中產階級家庭正逐漸失去享有能源補貼的資格。他預估，若消費模式未發生改變，光是交通成本增加，就可能直接導致中產階級的家庭支出增加15%至20%，對日常家庭生計造成負擔。