我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

美食旅遊夯 Holafly評選澳洲墨爾本為最佳城市

編譯尤寶琪
聽新聞
test
0:00 /0:00
墨爾本一直被譽為「澳洲美食之都」；圖為民眾在墨爾本維多利亞女王市場購物。（圖／1...
墨爾本一直被譽為「澳洲美食之都」；圖為民眾在墨爾本維多利亞女王市場購物。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

Holafly分析全球美食旅遊城市後，認為墨爾本憑藉多元國際料理與豐富餐飲選擇，成為最適合品嘗世界美食的城市。

義大利的義大利麵朝聖之旅到墨西哥的塔可餅之旅，美食探險在旅行者中愈來愈普遍；隨著美食旅遊整體的持續成長，熱門餐廳或備受矚目美食市場的其吸引力，也變得絲毫不亞於任何博物館、歷史遺跡或地標。

現在最令人興奮的一些美食目的地，莫過於在同一座城市裡就能品嘗到來自世界各地不同烹飪傳統的頂級佳餚；正因如此，eSIM供應商Holafly決定著手探索，能為旅客提供最豐富美食選擇的目的地。

根據團隊的分析，長期以來一直被譽為是澳洲美食之都的墨爾本，是全球品嘗頂級國際美食的最佳去處；墨爾本的餐飲業深受數十年移民的影響，從備受喜愛的希臘和義大利餐廳到韓國、日本、越南和中東餐廳，應有盡有，為遊客提供了幾乎無窮無盡的選擇。該市近80%的餐廳都專注於國際美食。

緊隨墨爾本之後的是德國柏林，邁阿密和慕尼黑則並列第三；邁阿密在拉丁美洲和加勒比海地區的影響下，成為美國最具特色和活力的美食景點；倫敦排名第四，德國漢堡則是名列第五。德國出人意料地成為國際美食強國，前五名中共有三座城市來自德國。

在高級餐飲領域，規模雖小但強大的舊金山，其米其林星級餐廳數量上超過了巴黎、紐約、倫敦和香港等老牌餐飲巨頭，證明了舊金山在全球餐飲界的影響力日益增強。

倫敦在美食多樣性和高級餐飲方面均排名第4，但在另外兩個類別中表現更為突出：該市無麩質食品選擇比率最高，達到21.6%；素食友好餐廳比率位居第2，達到45%。所有的因素加起來，讓英國首都成為有飲食限制的旅行者最容易遊覽的城市之一，既能保證安全，又能滿足味蕾。

精華 FAQ

  • 因為墨爾本受多年移民文化影響，聚集希臘、義大利、韓國、日本、越南與中東等多元餐廳，幾乎能滿足各種國際料理需求。

  • 第一名是澳洲墨爾本，第二名為德國柏林，第三名並列邁阿密與慕尼黑，第四名是倫敦，第五名則是德國漢堡。

  • 倫敦雖在美食多樣性與高級餐飲都列第四，但無麩質餐點比例達21.6%，素食友善餐廳也有45%，很適合飲食受限旅客。

澳洲 義大利 墨西哥

上一則

比太陽系老3倍 研究估星際彗星3I/ATLAS已120億歲

下一則

經濟疲軟+政治分裂 英十年折損六首相

延伸閱讀

餐飲界奧斯卡揭曉 紐約華埠「Lei」榮登全美最佳新餐廳

餐飲界奧斯卡揭曉 紐約華埠「Lei」榮登全美最佳新餐廳
省錢又接地氣「超市觀光」暴紅 旅遊必買調味料

省錢又接地氣「超市觀光」暴紅 旅遊必買調味料
最適合女性獨旅 歐洲這9城市上榜

最適合女性獨旅 歐洲這9城市上榜
冰淇淋疊成山、菜色百百種？如何一眼看穿觀光客地雷餐廳

冰淇淋疊成山、菜色百百種？如何一眼看穿觀光客地雷餐廳

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區