美食旅遊夯 Holafly評選澳洲墨爾本為最佳城市

墨爾本一直被譽為「澳洲美食之都」；圖為民眾在墨爾本維多利亞女王市場購物。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： Holafly分析全球美食旅遊城市後，認為墨爾本憑藉多元國際料理與豐富餐飲選擇，成為最適合品嘗世界美食的城市。

從義大利 的義大利麵朝聖之旅到墨西哥 的塔可餅之旅，美食探險在旅行者中愈來愈普遍；隨著美食旅遊整體的持續成長，熱門餐廳或備受矚目美食市場的其吸引力，也變得絲毫不亞於任何博物館、歷史遺跡或地標。

現在最令人興奮的一些美食目的地，莫過於在同一座城市裡就能品嘗到來自世界各地不同烹飪傳統的頂級佳餚；正因如此，eSIM供應商Holafly決定著手探索，能為旅客提供最豐富美食選擇的目的地。

根據團隊的分析，長期以來一直被譽為是澳洲 美食之都的墨爾本，是全球品嘗頂級國際美食的最佳去處；墨爾本的餐飲業深受數十年移民的影響，從備受喜愛的希臘和義大利餐廳到韓國、日本、越南和中東餐廳，應有盡有，為遊客提供了幾乎無窮無盡的選擇。該市近80%的餐廳都專注於國際美食。

緊隨墨爾本之後的是德國柏林，邁阿密和慕尼黑則並列第三；邁阿密在拉丁美洲和加勒比海地區的影響下，成為美國最具特色和活力的美食景點；倫敦排名第四，德國漢堡則是名列第五。德國出人意料地成為國際美食強國，前五名中共有三座城市來自德國。

在高級餐飲領域，規模雖小但強大的舊金山，其米其林星級餐廳數量上超過了巴黎、紐約、倫敦和香港等老牌餐飲巨頭，證明了舊金山在全球餐飲界的影響力日益增強。

倫敦在美食多樣性和高級餐飲方面均排名第4，但在另外兩個類別中表現更為突出：該市無麩質食品選擇比率最高，達到21.6%；素食友好餐廳比率位居第2，達到45%。所有的因素加起來，讓英國首都成為有飲食限制的旅行者最容易遊覽的城市之一，既能保證安全，又能滿足味蕾。