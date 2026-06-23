西班牙年輕世代不吃魚 傳統魚攤10年少一半

西班牙魚類消費大幅下滑，已低於全球平均值；圖為在連鎖超市選購包裝好的魚片的年輕人。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西班牙年輕世代不吃魚，魚類消費十多年來大幅下滑。

西班牙年輕世代不吃魚，魚類消費十多年來大幅下滑。 重點二： 魚價上漲與缺乏料理經驗，使鮮魚逐漸變成奢侈品。

魚價上漲與缺乏料理經驗，使鮮魚逐漸變成奢侈品。 重點三：傳統魚店受超市競爭與接班困難影響，數量快速萎縮。

西班牙本是歐洲的吃魚大國，食魚文化深植民眾日常飲食習慣中，但近年來魚價高漲，魚變成餐桌上的奢侈品，加上年輕人「望魚卻步」，不懂也不願意料理鮮魚，導致西班牙魚類消費量暴跌，傳統魚市攤位未來恐怕會沒落。

西班牙三面環海，西北邊鄰大西洋、北邊鄰坎塔布里亞海（Mar Cantábrico）、東南邊鄰地中海，漁業發達且漁獲豐富，孕育出豐富的海洋與漁業文化，豐饒多元的海產也塑造了讓歐洲內陸國稱羨的「食魚文化」。

作為地中海飲食代表國之一，魚是西班牙人的日常主食，也是料理工藝與文化價值的展現，不論是經典食材「鹽漬鱈魚」（Bacalao en salazón）、靈魂下酒菜「鹽漬鯷魚」（Anchoa）與「醋醃鯷魚」（Boquerón）、透過絕頂技術將海鮮和魚製作成珍饈的高級罐頭、乃至承襲3000年前腓尼基人傳統捕撈鮪魚的「陷阱網捕技法」（Almadraba），關於食魚的歷史，是說不完的故事。

若是跟西班牙人談吃魚，從北部巴斯克海岸發揚光大的漁夫料理「炭火烤全魚」（Pescado a la donostiarra）、東部瓦倫西亞沿岸風靡全球的國民美食「海鮮大鍋飯」（Paella de marisco）到南部安達魯西亞海灘上的「串烤沙丁魚」（Espeto），各地區都有話要說。

此外，西班牙的食魚文化除了深植於大西洋與地中海沿岸，地處內陸的首都馬德里，由於王室、政府與達官顯要宴飲的需求不小，也匯集了全西班牙最新鮮的「產地直送」漁獲。

魚類消費 低於全球平均值

不過，根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙雖曾為全球最大魚類消費國之一，2000年每人每年魚類消費量高達40公斤，但近年來由於吃魚人口老化，年輕人買不起魚、也沒經驗與時間料理魚，如今每人每年魚類消費量大幅下滑至不到18公斤，已低於全球平均值。

另一方面，受到飲食國際化影響，尤其這幾年日式料理如壽司大受歡迎，「外食」的魚類消費量以8%的速度成長。

26歲的律師瑪利歐娜（Mariona）表示，如果不是婆婆幫她買魚，她自己一周只吃一次魚，除了太貴，她承認害怕烹飪鮮魚，因為「生魚看起來有點恐怖」。

西班牙連鎖超市龍頭梅爾卡多納超市（Mercadona）所銷售的包裝魚片，魚種多樣性與傳統魚舖相比，可說是屈指可數，僅有鮭魚、鱈魚、鮪魚、旗魚、鯛魚、鱸魚和鱒魚可選擇。(中央社)

在西班牙連鎖超市梅爾卡多納超市（Mercadona）購物的22歲大學生荷西（José）和佩佩（Pepe）說，他們離家來到馬德里唸書，住在外頭魚吃得少，「幾乎只有回父母家時才會吃」。

被問及是否會買魚時，兩人本來異口同聲說「會啦！」但當記者強調「在傳統魚店買嗎？」，他們立刻臉紅大笑說「從來沒有過，只有在超市買包裝好的去骨魚片」。

西班牙連鎖超市龍頭梅爾卡多納超市（Mercadona）今年宣布，為了經濟效益，未來將撤除賣場內的魚鋪，僅銷售處理好、包裝好的魚片和魚塊，將導致西班牙年輕人能接觸、購買鮮魚的地點大大減少。(中央社)

根據馬德里電視台（TeleMadrid），西班牙傳統魚店的未來岌岌可危，2007年全國擁有超過1萬5000家傳統魚店，如今僅剩9000多家，平均每年倒閉375家；而馬德里的情況更為嚴峻，短短十餘年間，魚店數量已腰斬一半。

西班牙傳統魚店僅剩9000多家，平均每年倒閉375家。圖爲馬德里市中心社區市場內的傳統魚攤。(中央社)

在馬德里市中心巴列赫莫梭市場（Mercado de Vallehermoso）經營一攤小有名氣魚鋪的安娜（Ana）表示，她與先生一同賣魚10年來，魚價確實上漲許多，許多老主顧努力維持吃魚的習慣，但是上門買魚的頻率愈來愈低。

魚攤客製化 仍挽不回顧客

安娜也提到，雖然傳統魚攤都提供全套「客製化處理」服務，根據客人的烹飪需求，不論要去頭、去尾、去骨還是切成魚片，魚販都會準備妥當以讓客人買回家後能夠輕鬆料理，「烹飪鮮魚的門檻其實很低」，但是年輕顧客還是很少。

在馬德里市場內經營一攤小有名氣魚鋪的安娜表示，她與先生一同賣魚10年來，魚價的確連年高漲，許多老主顧雖然努力維持吃魚的習慣，但是上門買魚的頻率還是愈來愈低。(中央社)

安娜感嘆道，「年輕人哪有時間買魚、煮魚？他們寧願坐在露天座喝啤酒，尤其現在夏天來了，大家更懶得下廚了」。

西班牙的傳統魚店大多由家庭和自營商經營，面臨超市競爭外，老一輩經營者退休後、晚輩大多不願接手，加上缺乏擁有處理魚專業的職人，導致這個行業日漸凋零。

28歲的藥劑師蘿莎莉雅（Rosalía）則表示，她是個愛吃魚、會買魚的「例外」，一周大約吃4次魚，忙碌時也上超市買魚，但她總盡量找時間上魚鋪買整尾魚，請魚販切成片後，冷凍起來分次烹煮使用。