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巴西修復翻車 聖母像紅唇凸眼 耶穌五官怪異 居民氣炸

聯合新聞網
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巴西宗教雕像修復成果引發爭議，聖母瑪利亞被畫上鮮紅嘴唇、深色眉毛與突出雙眼。（取...
巴西宗教雕像修復成果引發爭議，聖母瑪利亞被畫上鮮紅嘴唇、深色眉毛與突出雙眼。（取材自Ｘ平台）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：巴西卡爾莫杜卡茹魯宗教雕像修復後外觀離譜，引發居民強烈不滿。
  • 重點二：聖母像被畫上濃妝般五官，耶穌像眉眼怪異，遭批不尊重文化資產。
  • 重點三：教區已撤除新顏料並尋找專業修復者，市府則稱未授權該工程。

巴西一處知名宗教雕像近日進行修復，沒想到成果曝光後卻引發當地居民怒火。從照片可見，原本應呈現莊嚴神情的聖母瑪利亞雕像，被畫上細長深色眉毛、濃密睫毛與鮮紅嘴唇，雙眼看起來格外突出，整體效果宛如上了濃妝的卡通人物；耶穌雕像也被重新描繪五官，與原本宗教藝術應有的肅穆感形成強烈反差，讓不少人痛批修復成果「不尊重」。

據每日郵報報導，這批宗教雕像位於巴西卡爾莫杜卡茹魯（Carmo do Cajuru）克魯塞羅廣場（Praça do Cruzeiro）的加略山紀念碑，內容描繪耶穌受難場景，也是當地知名宗教地標。不過，雕像長期暴露在戶外，受到風吹日曬雨淋影響，外觀逐漸老化，教區因此委託人員進行維護。

然而，修復成果卻讓居民大感錯愕。從網友分享的修復前後對比照可見，雕像臉部被重新上色後，五官變得十分醒目，聖母瑪利亞的臉部線條被畫得僵硬，眼神顯得空洞，嘴唇則被塗成明顯紅色；耶穌與其他人物也出現眉毛過度上揚、眼睛比例怪異等情況。照片在社群平台曝光後迅速傳開，批評聲浪湧入教區。

不少居民認為，這樣的修復不但沒有恢復雕像原貌，反而破壞了文化與宗教資產。有人形容這是對文化遺產的「破壞」，也有人留言批評，「耶穌的眼睛都被畫歪了」、「看了很刺眼」。

面對外界不滿，加爾默羅聖母堂區（Nossa Senhora do Carmo）教區與牧靈委員會隨即在同一天移除新上的顏料，讓雕像恢復原本的白色外觀。教會方面也發聲明承認，這次修復成果確實讓許多信眾與居民感到不適。

教會人員表示，這些歷史雕像因年代久遠而嚴重磨損，但他們對這次處理後的視覺效果完全不滿意，尤其臉部特徵被畫得不恰當，因此才會立即採取行動，將修復結果撤回。不過，教區基於倫理考量，並未公布負責這次工程的個人或公司名稱。

目前，教區已開始尋找具備宗教藝術修復專業的人員，希望後續能以更適當方式保存這批受風化影響的雕像。不過，正式修復時程尚未確定。當地政府則強調，市府並未承包、授權或要求進行這項宗教雕像維護工程，也提醒涉及公共資產的相關作業，事前都必須取得許可。

巴西宗教雕像修復，耶穌的五官也被重新描繪，讓不少居民批評修復效果過於突兀。（取材...
巴西宗教雕像修復，耶穌的五官也被重新描繪，讓不少居民批評修復效果過於突兀。（取材自Ｘ平台）

巴西宗教雕像修復，耶穌的五官也被重新描繪，讓不少居民批評修復效果過於突兀。（取材...
巴西宗教雕像修復，耶穌的五官也被重新描繪，讓不少居民批評修復效果過於突兀。（取材自Ｘ平台）

精華 FAQ

  • 爭議雕像位於巴西卡爾莫杜卡茹魯的克魯塞羅廣場，屬於加略山紀念碑的一部分，描繪耶穌受難場景，是當地知名宗教地標。

  • 因為修復後的聖母像被畫成濃妝效果，嘴唇鮮紅、眼睛突出，耶穌像的眉眼也顯得怪異，整體不但失去莊嚴感，還被批評不尊重宗教與文化資產。

  • 教區已在同一天移除新上的顏料，讓雕像恢復白色外觀，並開始尋找宗教藝術修復專業人士；市府則表示未承包、授權或要求這項工程。

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