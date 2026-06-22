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英男亂丟紙箱 居民循1證據找人 他被押回現場喊：我錯了

聯合新聞網
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英國亂丟垃圾問題嚴重，非法棄置垃圾已被列為嚴重的刑事犯罪，除了高額罰金，最高甚至...
英國亂丟垃圾問題嚴重，非法棄置垃圾已被列為嚴重的刑事犯罪，除了高額罰金，最高甚至可判處違法者5年有期徒刑；示意圖。（圖／AI生成）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英國大曼徹斯特郡鄉間道路長期遭人亂丟垃圾。
  • 重點二：男子丟棄紙箱時留下地址，被居民循線找到住處。
  • 重點三：當事人被帶回現場清理並坦承自己確實做錯了。

英國亂丟垃圾問題嚴重，近日一名男子疑似將垃圾棄置在鄉間道路，怎料因紙箱上留下個人住址，被當地居民找上門要求清理。

據《每日郵報》報導，英國大曼徹斯特郡一處鄉間道路，長期被人隨意棄置垃圾。67歲男子波納爾（Stephen Pownall）表示，他在現場發現大量垃圾，包括紙箱、黑色垃圾袋等，結果發現其中一個紙箱上留有地址。

波納爾依照紙箱上的地址找到涉事男子住處，當面要求對方回到現場，把垃圾清走，「我沒有威脅他，只是語氣比較嚴肅。」波納爾表示，對方看到他時顯得相當驚訝，但也知道自己理虧。

後來，波納爾跟著該名男子回到「案發現場」，拍下對方收拾垃圾的過程，波納爾還對男子說道：「全部清掉」、「這裡不能這樣做」，男子則回應：「我做錯了，我知道我做錯了。」

根據英國環境、食品暨鄉村事務部（Defra）數據，2024至2025年度，地方政府共處理約126萬起非法棄置垃圾事件，較前一年增加9%。其中，家庭垃圾占比達62%，道路與人行道則是最常見的棄置地點，占37%。

隨著各國對環境保護法規的日趨嚴格，跨國環境法規的實施現況也引發關注。以英國為例，非法棄置垃圾已被列為嚴重的刑事犯罪，地方政府與環境執法機關可直接依據相關環境法規，對違法行為人提出正式起訴。

根據英國現行法律規定，非法傾倒廢棄物之訴訟若經法院審理罪名成立，情節嚴重者將面臨金額無上限的罰款處分；除了高額罰金外，法院最高甚至可判處違法者5年有期徒刑。此項嚴格的法律規範，旨在透過高額刑罰遏止環境破壞行為。

精華 FAQ

  • 事件發生在英國大曼徹斯特郡一處鄉間道路，當地長期有人隨意棄置垃圾，現場可見紙箱與黑色垃圾袋等廢棄物，已成為社區困擾。

  • 67歲居民波納爾在垃圾堆中發現一個紙箱，上面留下了個人住址，便依地址前往男子住處，當面要求他回到現場，把散落垃圾全部清走。

  • 依英國現行規定，非法傾倒廢棄物若經法院判定有罪，情節嚴重者可被處以金額無上限的罰款，甚至最高面臨5年有期徒刑，以嚇阻違法行為。

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