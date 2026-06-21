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喚起佛羅倫斯工藝永恆優雅 住義大利這酒店送獨家訂製包

編譯周靜芝
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義大利佛羅倫斯向來以工藝聞名，新一代設計師重新詮釋當代工藝樣貌。（圖／123RF...
義大利佛羅倫斯向來以工藝聞名，新一代設計師重新詮釋當代工藝樣貌。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佛羅倫斯W酒店與設計師合作，入住套房可獲免費訂製皮革包。
  • 重點二：手提袋採托斯卡尼皮革手工製作，每只需耗時超過十五小時。
  • 重點三：套裝含餐飲抵用券與特色雞尾酒，須於官網輸入促銷代碼預訂。

每位入住旅館的客人都喜歡收到貼心的禮物，若這是一只專為住客設計、可帶回家的免費精緻手工訂製包，那就更棒了。義大利佛羅倫斯W酒店正是如此，該酒店與當地設計師奧雷菲斯（Domenico Orefice）合作，製作一款能喚起這座城市永恆優雅氣息的手提袋，凡參加「Crafted in Florence」套房體驗活動、並於12月14日前入住的旅客，皆可獲贈此一特別禮物。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，這款包採中性設計，選用柔軟的托斯卡尼天然鞣製皮革，並配有編織手把。由當地工匠以傳統佛羅倫斯編織技法製作，每個包均耗時超過15小時才能完成，配備可調節肩帶與可拆卸的流蘇，並有黑、赤褐及米色三種可供選擇。

奧雷菲斯表示，佛羅倫斯正以令人振奮的方式蛻變，新一代設計師重新詮釋當代工藝的樣貌，這件作品是他對此一變革的詮釋，既植根於傳統，又為更當代的生活方式而設計。

除了皮革手袋外，預訂此一套裝方案的旅客還將獲得100歐元（約115.33美元）的餐飲抵用券，並有機會品嚐W酒店招牌的Lure雞尾酒。該酒店稱這款雞尾酒是以皮革為靈感，對義大利百年經典調酒「尼格羅尼」（Negroni）的創新演繹，成分包含黑麥威士忌、苦艾酒、咖啡利口酒、雪松木，以及特製草本利口酒。

值得注意的是，旅客預訂此套裝行程時，須於飯店官網輸入促銷代碼「A1475」。

佛羅倫斯W酒店總經理赫克特（Doris Hecht）指出，佛羅倫斯向來以工藝聞名，但如今最令人振奮的是這股重新詮釋工藝傳統的新創浪潮，與奧雷菲斯合作，使他們能透過實物呈現這座城市的文化認同，並頌揚這一改變。

佛羅倫斯W酒店於2025年7月開幕，擁有119間客房，包含16間套房及一間頂樓套房。酒店的焦點是中庭，由昔日的銀行夾層改造而成，並以復古義式風格的座椅與蓊鬱綠意迎接住宿旅客。

精華 FAQ

  • 凡參加「Crafted in Florence」套房體驗並於12月14日前入住的旅客，可獲得一只由當地工匠手工製作的專屬訂製皮革手提袋，屬於可帶回家的免費禮物。

  • 手提袋採中性設計，使用柔軟的托斯卡尼天然鞣製皮革，搭配編織手把、可調肩帶與可拆流蘇，並由工匠以傳統佛羅倫斯編織技法製作，每只超過15小時完成。

  • 除了皮革手袋外，旅客還可獲得100歐元餐飲抵用券，並有機會品嚐W酒店招牌的Lure雞尾酒；預訂時需在官網輸入促銷代碼A1475。

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