小酒館與咖啡館 體現法國「自由、平等、博愛」精神

法國傳統小酒館的特色之一是長長的吧台，吧台可坐可站，不像一般座位那樣有明確的邊界，更容易促進顧客彼此交談。(中央社)

法國業者正推動將小酒館和咖啡 館被列為聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）無形文化遺產。業界代表方登說，小酒館和咖啡館體現了法國珍視的自由、平等、博愛精神。

法國傳統小酒館（bistrot）和咖啡館（café）不像一般餐廳只有用餐時間才營業，也不只提供咖啡、甜點或輕食，而是從早到晚連續營業，可從早餐、午餐、下午茶、晚餐吃到宵夜，既提供家常菜餚、酒精飲品，也能只點一杯咖啡閒坐，尤其價格相對親民。

法國傳統小酒館價格比一般餐廳親民，有些趕時間的人會在吧台吃一顆水煮蛋、點杯咖啡和可頌，迅速又便宜地解決早餐。(中央社)

法國小酒館與咖啡館協會（Association des bistrots et cafés en France）主席方登（Alain Fontaine）說，小酒館和咖啡館是實踐或體現法蘭西共和國自由、平等、博愛價值的地方。

他指出，「自由」在於這裡允許爭論或歌唱，言論不受限制，稍微大聲一些也無妨；「平等」則在於價格實惠，無論身分背景或經濟能力，大家都消費得起，「咖啡之前人人平等」。

法國業者正推動將小酒館和咖啡館被列為聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）無形文化遺產。巴黎小酒館老闆方登說，小酒館和咖啡館體現了法國珍視的自由、平等、博愛價值。(中央社)

方登在巴黎第2區經營Le Mesturet小酒館，他拿起吧台上的水煮蛋舉例說，這一顆蛋只賣1歐元（約新台幣37元），但在時髦新式咖啡館大約要賣3歐元。

經營巴黎第14區小酒館Le Vaudésir的安茨（Pierre-Christophe Hantz）也談到，自由是法式小酒館很珍貴的特點，在他店裡，常有不分職業、族裔、宗教信仰的人自由交談，有時場面熱烈到他甚至須扮演「主持人」，在敏感話題出現時適度調解，或開個玩笑緩和氣氛。

至於「博愛」，則是因為小酒館有時可發揮避風港的功能，讓現代都市人有地方消化孤獨和焦慮，同時創造人際交流的機會。

曾有一名街友每天等方登一早開店就上門，說：「看到你的燈亮了，我就知道這一夜的焦慮結束了。」這名街友後來在另一名常客介紹下，成了大樓管理員，有了棲身之處，也恢復和家人聯繫。

還曾有一名壯男在店裡坐著喝了4小時的酒，開始干擾其他客人，方登身為老闆，冒著被揍的風險上前與這名男子握手問候，「我看著他的眼睛，看到了悲傷」。

在方登引導下，男子慢慢傾訴自己來自南特（Nantes），警察前一天通知他到巴黎為女兒認屍。方登陪著這名哀痛欲絕的男子聊了兩小時，「我不能說他的痛苦緩解了…但至少重擔減輕了一些」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年1月公開支持法國小酒館和咖啡館申請列入UNESCO無形文化遺產名錄，但還有其他競爭者。

法國人日常不可缺少的長棍麵包相關技藝與文化已於2022年列入名錄，方登希望法國特有的小酒館和咖啡館文化也獲得認證。

他說，18世紀末，傳統小酒館和咖啡館曾是哲學家和布爾喬亞階級（資產階級）辯論的場所，到了19世紀都市計畫師奧斯曼（Georges-Eugène Haussmann）實行巴黎大改造時期，大批人力湧入巴黎參與建設，這些地方漸漸變成勞工大眾的社交中心，但仍保留知性和文化底蘊，其核心精神是共同生活及分享。

傳統小酒館的特色之一是長長的吧台，適合只想迅速喝杯飲料或有興致與人聊幾句的顧客，因為吧台可坐可站，不像一般座位那樣有明確的邊界，更容易促進交談。

法國業者正推動將小酒館和咖啡館被列為聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）無形文化遺產。傳統小酒館從早到晚連續營業，既提供家常菜餚、酒精飲品，也能點一杯咖啡閒坐。(中央社)

方登強調，正如法國作家巴爾札克（Honoré de Balzac）所言，小酒館或咖啡館是「人民的議會」，各種身分階級的人在這裡討論時事、汲取靈感，「如果政治人物想知道人民在想什麼，就應該去小酒館」。