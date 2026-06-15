百達翡麗家族傳人、榮譽總裁Philippe Stern逝世 享壽87歲

百達翡麗大家長、榮譽總裁Philippe Stern，已在昨日逝世，享壽87歲。(百達翡麗提供)

百達翡麗宣布榮譽總裁菲力斯登（Philippe Stern）於2026年6月14日安詳辭世，享壽87歲。他曾於1993年至2009年擔任百達翡麗前總裁，亦是當今總裁泰瑞斯登（Thierry Stern）之父。

百達翡麗官方發稿中，緬懷了這位在製表歷史上留下了不可磨滅的印記的領導者，並回顧了他捍衛品牌獨立性、奠定品牌全球地位的過往，摘譯如下：

當菲力斯登於1938年出生於日內瓦時，製表基因便已深植於他的血脈之中。他的祖父查爾斯斯登（Charles Stern）及其兄弟均為面盤製造商，於1932年收購了百達翡麗製表廠；而他的父親昂利斯登（Henri Stern）當時也剛加入公司。遵循家族傳統，菲力斯登在取得經濟與商業學位後，開始在公司內部基層做起，一步步晉升至最高管理層。1963年至1966年間，他在位於紐約的百達翡麗美國總代理——昂利斯登鐘表代理公司（Henri Stern Watch Agency）工作，獲得了鐘表貿易的第一手實務經驗。返回日內瓦後，他透過在各個部門的歷練，進一步深化了對家族業務的全面理解。

在1970年代，菲力斯登與時任主席的父親並肩作戰，在公司管理中扮演著日益重要的角色。他頻繁的海外出訪，協助百達翡麗在既有與新興市場中擴大品牌能見度。1976年，他大膽挑戰傳統高級製表的框架，推出了著名的Nautilus（金鷹）系列。這款由不鏽鋼打造的奢華運動腕表，成功吸引了新一代的精英客群。

1977年，菲力斯登被任命為百達翡麗總經理。當時，瑞士製表業正面臨歷史上最嚴峻的「石英危機」。面對石英技術的猛烈衝擊，許多人認為機械表的時代已經終結。但菲力斯登不以為然。儘管當時大眾市場對機械表看似失去興趣，他仍堅信傳統時計擁有未來，並深信注重品味的顧客永遠會選擇精湛的手工藝、獨特性與卓越的藝術價值，而非大量生產的工業品。因此，他選擇堅守百達翡麗傳承近140年的核心本質，並持續在該領域投入資源。在眾多鐘表品牌紛紛選擇加入大型集團的時代，他也堅信百達翡麗必須保持其獨立性並擴大生產規模，同時嚴格堅守奠定其名望的品質標準。

他對機械製表未來的堅定信念，也在一項前所未有的成就中得到了印證。1980年代初期，他啟動了一項雄心勃勃的計畫——打造世界上最複雜的可攜式機械時計。歷經九年的研發與製造，擁有33項複雜功能的著名「Calibre 89」懷錶誕生了。這款卓越時計在製表廠150週年慶典上的璀璨亮相，隨後引領了各式限量版時計的推出，宣告了機械錶與複雜功能腕表（包含他個人由衷熱愛的報時表）新黃金時代的到來。

作為一名熱情的藝術愛好者，菲力·斯登也展現了他的遠見。即使在「珍稀工藝」（Rare Handcrafts）時計市場反應相對低迷的時期，他仍堅持向工匠們訂製這類作品，從而為保護這些如今重回舞台焦點的珍貴傳統工藝做出了卓越貢獻。

與此同時，他對卓越的追求在體育領域也同樣耀眼。菲力·斯登不僅是一位滑雪健將，更是一位出色的帆船運動員與日內瓦湖的熱愛者（他收藏了許多繪有該湖泊風光的畫作）。1977年至1992年間，他駕駛著相繼命名為「Altaïr」的多體帆船，先後七次贏得了著名的大金盃（Bol d'Or）帆船賽——這是全球規模最大的內陸湖泊帆船賽。

1993年，菲力斯登正式接任百達翡麗主席，成為斯登家族中掌舵該職位的第三代傳人。他的首要任務依然是維護家族製錶廠在財務與技術上的獨立性。這種高度的自由使他能夠完全依照自己的標準來創作時計，並貫徹長期策略，在品質與美學上絕不妥協。為了鞏固這份獨立地位、維持百達翡麗的領導地位並強化品質控管，菲力斯登全力投入於實現生產線的垂直整合。1996年，他邁出了決定性的一步，將百達翡麗分散於日內瓦各處的工作坊，全部搬遷至位於 Plan-les-Ouates 的全新現代化製表廠中。他是第一位進駐該區域的決策者，再度展現出他走在時代尖端的遠見，而該地隨後也發展成為了日內瓦最核心的製錶重鎮。

菲力斯登深信鐘表製造是人類智慧最精妙的結晶之一，因此他投入數十年的光陰蒐羅珍貴時計。2001年，他實現了終生夢想，於日內瓦正式創立了百達翡麗博物館（Patek Philippe Museum），這也是全球最令人驚嘆的鐘錶收藏之一。館內不僅匯聚了百達翡麗自身傳承的精髓，更展出了彰顯自16世紀初以來整個製錶歷史的卓越時計。自開幕以來，這座享譽全球的日內瓦機構讓專家、鑑賞愛好者及一般大眾得以更深入地了解製錶業及其相關藝術的非凡文化遺產。

菲力斯登深知，對傳統的尊重必須與最新的技術突破並行不悖，只要這些技術能提升機械時計的可靠性與精準度。因此，他高度重視研發（Research and Development）。這一願景促成了2005年「百達翡麗先進研究」（Patek Philippe Advanced Research）概念的誕生，並在矽（Silicon）等新材料領域取得了關鍵性的突破。

2009年，他與兒子泰瑞（Thierry）共同將百達翡麗腕表的所有嚴苛要求制度化，為製錶廠打造了專屬的品質印記——「百達翡麗印記」（Patek Philippe Seal），其標準被公認為鐘表業界中最嚴格的規範。同年，菲力·斯登將主席職位交棒給兒子。在擔任榮譽主席期間，他繼續密切關注這家日內瓦最後一家獨立家族製錶企業的發展，並持續督導百達翡麗博物館的營運，該博物館也取得了日益輝煌的成功。

2023年，為了慶祝父親的85歲大壽，泰瑞斯登特別為其獻上了一款限量腕表系列（編號 1938P）。該錶款完美結合了三問報時功能與設定時間鬧鈴報時功能，搭載了全新研發的獨家機芯，面盤上更飾有菲力·斯登的肖像。這是對這位文化智者的至高致敬——他將腕表視為藝術品，憑藉著卓越的企業家精神讓家族傳承發揚光大，同時也為全球高級製表的威望與理解做出了不可磨滅的貢獻。