跟進澳洲 英國將禁止16歲以下使用社群媒體 預計明年初生效

英國首相施凱爾6月14日在唐寧街10號首相官邸與日本首相高市早苗會談。（歐新社）

英國天空新聞報導，英國首相施凱爾 15日宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體 。BBC指出，施凱爾表示，「希望在今年聖誕節前通過相關法規」，並補充說因此該禁令將於明年初生效。

澳洲 在去年12月採取了類似措施，成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家。