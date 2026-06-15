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跟進澳洲 英國將禁止16歲以下使用社群媒體 預計明年初生效

編譯羅方妤／即時報導
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英國首相施凱爾6月14日在唐寧街10號首相官邸與日本首相高市早苗會談。（歐新社）
英國首相施凱爾6月14日在唐寧街10號首相官邸與日本首相高市早苗會談。（歐新社）

英國天空新聞報導，英國首相施凱爾15日宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體。BBC指出，施凱爾表示，「希望在今年聖誕節前通過相關法規」，並補充說因此該禁令將於明年初生效。

澳洲在去年12月採取了類似措施，成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家。

精華 FAQ

  • 英國首相施凱爾宣布，禁令將針對16歲以下兒少，限制其使用社群媒體。此舉旨在加強對未成年人的網路保護，避免過早接觸平台帶來的風險。

  • 施凱爾表示，希望在今年聖誕節前通過相關法規，因此這項禁令預計將於明年初正式生效。英國政府目前正推動立法程序，以完成政策落地。

  • 澳洲在去年12月已先行採取類似措施，成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家。英國此舉顯示，相關管制正逐步擴散到其他國家。

澳洲 社群媒體 施凱爾

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