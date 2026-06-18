我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

省錢又接地氣「超市觀光」暴紅 旅遊必買調味料

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
超市觀光（grocery store tourism）近來在網路爆紅，成為最新的...
超市觀光（grocery store tourism）近來在網路爆紅，成為最新的熱門旅遊趨勢；示意圖。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：超市觀光成為新旅遊潮流，旅客走進賣場了解在地飲食與生活。
  • 重點二：遊客偏愛採買調味料、零食與烘焙品，作為最道地的旅行紀念。
  • 重點三：相較高價餐廳，逛超市能省錢體驗地方風味，並須注意海關規定。

超市觀光（grocery store tourism）近來在網路暴紅，成為最新的熱門旅遊趨勢，超市、社區雜貨店和便利商店成為旅遊目的地，透過在商品貨架間探索，了解當地人在忙碌一天後買晚餐的選擇或最多人買的調味料，讓旅行不只有在景點打卡拍照或為了上傳網路而精心擺盤的食物，而是融入當地人的飲食、消費和生活習慣，還能以實惠的價格享受世界級的烹飪，抵銷昂貴的旅遊成本。

Yahoo Creators報導，旅遊作家布朗德（Becca Blond）說，她每次抵達一個沒去的國家旅遊時一定會去逛超市，想了解當地人下班後會在超市買什麼，零食架上有什麼口味，調味品的貨架黃金位置有哪些商品，以及沒有接待遊客時他們會選擇的地方特色美食，因為這些傳達了當地人的故事和文化，也是認識一個新的國家最道地、最真實的方法。

這個旅遊方法稱為超市觀光，是目前席捲數位旅行社群的風潮，在如Reddit等網路旅遊討論區，旅客積極分流逛遍當地超市的攻略，並彼此鼓勵以當地超市戰利品取代昂貴的旅遊陷阱晚餐。

布朗德說，網友們一致認同，超市無法為了迎合觀光客而刻意偽裝特定樣貌，它是一個純粹的實用空間，服務真正生活在當地的人們。

全球旅遊搜尋引擎Skyscanner發布的2026年旅遊趨勢報告將超市觀光列為「貨架探索」（Shelf Discovery）美食趨勢的一部分，指出今年有31%的美國遊客計畫探索旅遊當地超市或雜貨店，Skyscanner在其專門的美食旅遊趨勢網頁上也指出，55%的美國旅客到國外時一定或經常光顧當地超市。

布朗德說，這樣的探索方式讓遊客不再只是購買景點冰箱貼或鑰匙圈，而是回國後即便已經沒有時差，但看到就能瞬間回到某個地理座標的紀念品，她的策略是在超市直奔調味料和烘焙食品區，因為那些是一個國家的家常菜最真實純粹的味道，例如在南非的超市，最吸引人的就是一瓶道地的Peri-Peri辣醬，而旅遊菜單上往往會為了迎合旅客而降低辣度。

除了文化探索的樂趣，超市觀光也是對抗全球旅遊成本上漲的良方，比起熱門觀光餐廳的高價晚餐，在超市購物能以實惠價格享受道地傳統美食。

這股熱潮也激發出購買當地購物袋的次潮流，遊客不再只光顧高級奢侈品店，而是改買國際連鎖超市賣的堅固、色彩繽紛又印有品牌標誌的帆布購物袋。

不過布朗德說，收拾行李回國前務必留意國際海關規定，美國農業部建議入境美國的旅客申報所有農產品和野生動物製品，最終由當局決定哪些東西可以入境，海關及邊境保護局表示，限制入境的物品包括肉類、新鮮蔬果、植物、種子、土壤和一些動物或植物製品。

精華 FAQ

  • 超市觀光是把超市、雜貨店與便利商店當成旅遊目的地，藉由觀察貨架與採買商品，了解當地人日常飲食與生活習慣，因此在社群上迅速受到歡迎。

  • 因為調味料和烘焙品最能呈現一國家常菜的真實味道，也較少為迎合觀光客而調整口味，像南非的Peri-Peri辣醬就很具代表性。

  • 旅客返國前要先確認海關限制，尤其入境美國時需申報農產品與野生動物製品，且肉類、新鮮蔬果、植物、種子、土壤等多屬禁止或受限物品。

觀光

上一則

美伊初步和平協議提早簽好了 伊朗：已生效、周五瑞士儀式取消

下一則

G7峰會聲明樂見美伊協議 擬加強制裁俄國

延伸閱讀

美國主流超市引入大量亞洲食物 醬料、冷凍食物和油成長最多

美國主流超市引入大量亞洲食物 醬料、冷凍食物和油成長最多
「多年沒見過」 阿罕布拉華資超市推半價商品 民眾瘋搶

「多年沒見過」 阿罕布拉華資超市推半價商品 民眾瘋搶
萬華超市法拉盛店 接受糧食券/各大OTC周周驚喜特惠 天天低價再送好禮 免費室內停車場

萬華超市法拉盛店 接受糧食券/各大OTC周周驚喜特惠 天天低價再送好禮 免費室內停車場
羅馬店家如此狠宰美國客 連當地人都罵「純粹的盜匪」

羅馬店家如此狠宰美國客 連當地人都罵「純粹的盜匪」

熱門新聞

印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20
目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見