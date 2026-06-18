省錢又接地氣「超市觀光」暴紅 旅遊必買調味料

超市觀光（grocery store tourism）近來在網路爆紅，成為最新的熱門旅遊趨勢；示意圖。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 超市觀光成為新旅遊潮流，旅客走進賣場了解在地飲食與生活。

超市觀光成為新旅遊潮流，旅客走進賣場了解在地飲食與生活。 重點二： 遊客偏愛採買調味料、零食與烘焙品，作為最道地的旅行紀念。

遊客偏愛採買調味料、零食與烘焙品，作為最道地的旅行紀念。 重點三：相較高價餐廳，逛超市能省錢體驗地方風味，並須注意海關規定。

超市觀光 （grocery store tourism）近來在網路暴紅，成為最新的熱門旅遊趨勢，超市、社區雜貨店和便利商店成為旅遊目的地，透過在商品貨架間探索，了解當地人在忙碌一天後買晚餐的選擇或最多人買的調味料，讓旅行不只有在景點打卡拍照或為了上傳網路而精心擺盤的食物，而是融入當地人的飲食、消費和生活習慣，還能以實惠的價格享受世界級的烹飪，抵銷昂貴的旅遊成本。

Yahoo Creators報導，旅遊作家布朗德（Becca Blond）說，她每次抵達一個沒去的國家旅遊時一定會去逛超市，想了解當地人下班後會在超市買什麼，零食架上有什麼口味，調味品的貨架黃金位置有哪些商品，以及沒有接待遊客時他們會選擇的地方特色美食，因為這些傳達了當地人的故事和文化，也是認識一個新的國家最道地、最真實的方法。

這個旅遊方法稱為超市觀光，是目前席捲數位旅行社群的風潮，在如Reddit等網路旅遊討論區，旅客積極分流逛遍當地超市的攻略，並彼此鼓勵以當地超市戰利品取代昂貴的旅遊陷阱晚餐。

布朗德說，網友們一致認同，超市無法為了迎合觀光客而刻意偽裝特定樣貌，它是一個純粹的實用空間，服務真正生活在當地的人們。

全球旅遊搜尋引擎Skyscanner發布的2026年旅遊趨勢報告將超市觀光列為「貨架探索」（Shelf Discovery）美食趨勢的一部分，指出今年有31%的美國遊客計畫探索旅遊當地超市或雜貨店，Skyscanner在其專門的美食旅遊趨勢網頁上也指出，55%的美國旅客到國外時一定或經常光顧當地超市。

布朗德說，這樣的探索方式讓遊客不再只是購買景點冰箱貼或鑰匙圈，而是回國後即便已經沒有時差，但看到就能瞬間回到某個地理座標的紀念品，她的策略是在超市直奔調味料和烘焙食品區，因為那些是一個國家的家常菜最真實純粹的味道，例如在南非的超市，最吸引人的就是一瓶道地的Peri-Peri辣醬，而旅遊菜單上往往會為了迎合旅客而降低辣度。

除了文化探索的樂趣，超市觀光也是對抗全球旅遊成本上漲的良方，比起熱門觀光餐廳的高價晚餐，在超市購物能以實惠價格享受道地傳統美食。

這股熱潮也激發出購買當地購物袋的次潮流，遊客不再只光顧高級奢侈品店，而是改買國際連鎖超市賣的堅固、色彩繽紛又印有品牌標誌的帆布購物袋。

不過布朗德說，收拾行李回國前務必留意國際海關規定，美國農業部建議入境美國的旅客申報所有農產品和野生動物製品，最終由當局決定哪些東西可以入境，海關及邊境保護局表示，限制入境的物品包括肉類、新鮮蔬果、植物、種子、土壤和一些動物或植物製品。