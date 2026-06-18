家庭比賺錢更重要 瑞士國會否決放寬周日營業 仍維持1年4天

在瑞士，周日是法定公眾休息日，唯有車站商店、觀光地區商店、醫院與餐飲業等是法律允許的例外。（中央社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 瑞士聯邦議院以22比21票否決放寬周日商店營業。

瑞士聯邦議院以22比21票否決放寬周日商店營業。 重點二： 現行制度維持每年僅四個周日可讓商店正常營業。

現行制度維持每年僅四個周日可讓商店正常營業。 重點三：支持者重視便利，反對者強調家庭相聚與勞工健康。

瑞士 聯邦議院近日以22比21，否決放寬周日商店營業限制，維持每年僅4個周日可正常營業。支持商店周日營業者認為有助提升生活便利；反對者強調周日休息對家庭相聚、勞工健康與工作界線的重要性。

「六天工作，第七天休息」是一段源自於聖經教導基督徒的重要話語，周日休息的規律不僅具有宗教意義，也成為歐洲勞工權益的核心保障。在瑞士周日是法定公眾休息日，唯有車站商店、觀光地區商店、醫院與餐飲業等法律允許的例外。

目前瑞士政府允許每年有4個周日讓商店與購物中心營業。而近年有越來越的州政府希望可全國性放寬周日工作的禁令，或讓各州自行管理，讓商店與購物中心無需申請許可，即可於每年最多12個星期日營業。

瑞士聯邦議院本周進行表決，反對增加周日營業日的議員以22比21票險勝，意即瑞士維持每年僅4個周日商家可正常營業的現狀。

「星期日無工作聯盟」（Sonntagsallianz）對瑞士廣播電視台（SRF）表示，一個自由的周日有別於其他休假日。周日是多數人休息的日子，家人朋友能相聚，參與孩子們的活動，或只是單純休息什麼都不做。如果你休假的日子，其他人都在上班上課，這對家庭生活而言毫無助益。

在瑞士廣播電視台的報導中，瑞士銀行員工協會（SBPV）也反對破壞周日休息制度，其出發點並非銀行可能周日營業，而是因為金融業的工作人員居家辦公（Home Office）已是常態，若此案通過，金融業從業人員可能被安排周日工作，將導致工作與私人生活界線模糊，員工健康將受到威脅。

根據瑞士廣播電視台截至10日晚間所做的民調，30%的受訪者同意增加周日營業天數。贊成的民眾多半認為周日商店營業可增加生活的便利；而反對的民眾達68%。

台灣僑民僑民李文萱對中央社表示，一般雙薪家庭只有周六才有空買菜，如果能不趕著星期六購物，可以減輕壓力。周日超市不營業，有時候家裡民生用品不足很困擾。周日營業的商店應以民生需求為主，但高消費的奢侈品則不必。

瑞士民眾佛雷（Beni Frey）對中央社表示，超市與購物中心的員工屬於瑞士相對低薪的族群。周日營業不會減少網購盛行的時代現象，若低薪族群被迫增加周日工作的天數，這等同於變相壓榨。「與其周日營業，不如稍為延長周六的營業時間」。