我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

世界盃／席丹兒子是門將 精采撲救讓梅西豎起大拇指

日本皇居錢包搶購潮 停售半年復活 改網路抽籤販售

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本皇居內販售的皮革錢包近來因為社群媒體的推波助瀾而爆紅。長夾售價2000日圓，...
日本皇居內販售的皮革錢包近來因為社群媒體的推波助瀾而爆紅。長夾售價2000日圓，是最快售罄的人氣爆款。(中央社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：皇居錢包因人氣過高停售半年，將改採網路抽籤販售。
  • 重點二：每人每月僅能申請一次，中籤後再於指定期間到店購買。
  • 重點三：首輪抽籤六月中開放申請，商品含四款多色皮夾與長夾。

因人氣過高而自去年12月起停止販售的「皇居財布（錢包）」即將以全新方式重新登場。負責營運的公益財團法人菊葉文化協會宣布，自將試行網路抽籤販售制度，不過每人每月僅可申請1次，1次限購1件，可以想見依舊會掀起搶購熱潮。

「皇居錢包」是在皇居東御苑內商舖販售的各類皮夾商品，為純牛皮手工製作，包括小錢包、長夾等。由於被視為來自皇居這一知名能量景點（Power Spot）的開運商品，且售價不貴，在社群媒體廣為流傳後，去年曾掀起排隊風潮。

最顛峰時期，在開門前的排隊人數多達約1000人，對現場秩序及工作人員造成極大壓力，因此相關商品於去年底暫停販售。

日本電視台報導，為了避免排隊亂象重演，菊葉文化協會決定導入網路抽籤制度。自6月起，民眾可透過協會官網參加，中籤後再於指定期間前往商舖購買。

這次試行販售商品共4種類型，包括口金錢包（7色）、長夾（9色）、鱷魚紋長夾（7色）及小錢包（9色）。不過，每位申請者每月僅可申請1次，且限購1件商品。

「皇居錢包」是在皇居東御苑內商舖販售的各類皮夾商品，為純牛皮手工製作，包括小錢包...
「皇居錢包」是在皇居東御苑內商舖販售的各類皮夾商品，為純牛皮手工製作，包括小錢包、長夾等。（中央社）

首輪抽籤將針對7月商品的名額進行，申請期間為6月12日至20日。申請者需事先選擇可於7月前往領取商品的週次登記，中籤結果預計於6月底通知。

協會表示，這次試賣不提供線上付款服務。中籤者將收到專屬QR Code，到店出示後完成購買。付款方式可選擇現金或信用卡。

菊葉文化協會指出，將根據此次試行結果評估未來正式恢復販售的具體方式，並期盼民眾到皇居不要只是為了買錢包，也能深入體驗皇居的歷史與文化魅力。

精華 FAQ

  • 因為商品太受歡迎，開賣前常出現長隊，最高曾有約1000人排隊，對現場秩序與工作人員造成很大壓力，所以去年底先行停售。

  • 菊葉文化協會改採網路抽籤制度，民眾先在官網申請，中籤後再於指定週次到皇居東御苑商舖購買，以避免現場排隊混亂。

  • 首輪針對7月商品名額，6月12日至20日受理申請。每人每月限申請一次、限購一件，商品共有四款，包括口金錢包、長夾、鱷魚紋長夾與小錢包。

社群媒體 日本

上一則

G7領袖聚焦戰爭、貿易 麥克風捕獲場邊聊足球、戒菸

下一則

美伊協議還有變數？伊朗堅持以色列撤出黎巴嫩

延伸閱讀

Trader Joe's新款托特包6.17開搶 這次可愛又實用

Trader Joe's新款托特包6.17開搶 這次可愛又實用
網購動態定價幾乎天天變 同品1周價差可達36%

網購動態定價幾乎天天變 同品1周價差可達36%
韓系美妝龍頭洛城首店掀熱潮 商品與會員制度爭議浮現

韓系美妝龍頭洛城首店掀熱潮 商品與會員制度爭議浮現
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制