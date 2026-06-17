巴西精品咖啡崛起 與足球同領風騷 國家風味正飄香

2026年世界盃足球賽在美、墨、加3國登場，巴西除了力拚球場榮耀，也透過咖啡文化翻轉歷史形象，展現另一種國家風貌。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 巴西在迎接世界盃之際，除盼球場奪冠，也靠精品咖啡文化重塑國家形象，讓優質咖啡從出口商品變成年輕世代的日常風味。

2026年世界盃 足球賽在美、墨、加3國登場，巴西 除了力拚球場榮耀，也透過高品質咖啡文化翻轉歷史形象，展現另一種國家風貌。

巴西是全球最大咖啡生產國，但過去多將品質最佳的生豆出口，留給國內消費者的多是品質較低的烘焙品，形成「出口好咖啡、內銷差咖啡」的歷史不平衡，塑造了巴西人在日常生活中飲用苦澀、重度烘焙並加糖的咖啡習慣。

近年來，隨著精品咖啡浪潮興起，巴西逐漸改變這段歷史。米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、巴伊亞州（Bahia）與聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）等地的獨特氣候，孕育出帶有水果、巧克力與蜂蜜風味的咖啡豆，贏得國際讚譽。

如今，這些精品咖啡不再只是出口商品，也在聖保羅的咖啡館中成為新世代的日常；而年輕咖啡師談論酸度、口感、餘韻的專業程度，更不亞於足球教練分析戰術。

正如新生代球星小維尼修斯（Vini Jr.）與恩德里克（Endrick）在球場上代表巴西的未來，精品咖啡文化也在國內逐步扎根，象徵巴西開始珍惜並推廣自身最優質的資源。

在世界盃風潮中，巴西不僅希望在球場上爭取榮耀，也透過咖啡文化展現另一種「國家風味」。足球比賽或許只有90分鐘，但一杯好咖啡的餘韻，卻能長久留存在人們的記憶中。(中央社)