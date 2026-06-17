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巴西精品咖啡崛起 與足球同領風騷 國家風味正飄香

中央社聖保羅11日專電
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2026年世界盃足球賽在美、墨、加3國登場，巴西除了力拚球場榮耀，也透過咖啡文化...
2026年世界盃足球賽在美、墨、加3國登場，巴西除了力拚球場榮耀，也透過咖啡文化翻轉歷史形象，展現另一種國家風貌。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

巴西在迎接世界盃之際，除盼球場奪冠，也靠精品咖啡文化重塑國家形象，讓優質咖啡從出口商品變成年輕世代的日常風味。

2026年世界盃足球賽在美、墨、加3國登場，巴西除了力拚球場榮耀，也透過高品質咖啡文化翻轉歷史形象，展現另一種國家風貌。

巴西是全球最大咖啡生產國，但過去多將品質最佳的生豆出口，留給國內消費者的多是品質較低的烘焙品，形成「出口好咖啡、內銷差咖啡」的歷史不平衡，塑造了巴西人在日常生活中飲用苦澀、重度烘焙並加糖的咖啡習慣。

近年來，隨著精品咖啡浪潮興起，巴西逐漸改變這段歷史。米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、巴伊亞州（Bahia）與聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）等地的獨特氣候，孕育出帶有水果、巧克力與蜂蜜風味的咖啡豆，贏得國際讚譽。

如今，這些精品咖啡不再只是出口商品，也在聖保羅的咖啡館中成為新世代的日常；而年輕咖啡師談論酸度、口感、餘韻的專業程度，更不亞於足球教練分析戰術。

正如新生代球星小維尼修斯（Vini Jr.）與恩德里克（Endrick）在球場上代表巴西的未來，精品咖啡文化也在國內逐步扎根，象徵巴西開始珍惜並推廣自身最優質的資源。

在世界盃風潮中，巴西不僅希望在球場上爭取榮耀，也透過咖啡文化展現另一種「國家風味」。足球比賽或許只有90分鐘，但一杯好咖啡的餘韻，卻能長久留存在人們的記憶中。(中央社)

精華 FAQ

  • 巴西長年把品質最佳的生豆優先出口，留給國內市場的多半是較低品質的烘焙品，形成出口好咖啡、內銷差咖啡的結構，也影響民眾飲用習慣。

  • 米納斯吉拉斯州、巴伊亞州與聖埃斯皮里圖州等地，因氣候條件特殊，產出帶有水果、巧克力與蜂蜜風味的咖啡豆，逐漸獲得國際市場肯定。

  • 報導將小維尼修斯與恩德里克視為球場新世代代表，也把精品咖啡看成國家新風貌，強調巴西正同時在足球與咖啡上展現自信與未來感。

巴西 世界盃

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