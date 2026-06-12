聖本篤家鄉、火腿發源地 義大利古城諾西亞震災重生

帕特里齊火腿廠是諾西亞最古老、傳統的家族火腿廠之一，在震災中遭摧毀，如今已重建新廠。家族第3代卡塔迪（Raimondo Cataldi）導覽火腿製程。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 諾西亞以火腿發源地聞名，震後重建帶動產業復甦。

諾西亞以火腿發源地聞名，震後重建帶動產業復甦。 重點二： 當地火腿工廠結合傳統工法與新設備，年產約五十萬條。

當地火腿工廠結合傳統工法與新設備，年產約五十萬條。 重點三：聖本篤家鄉正修復文化地標，並競逐二○三三歐洲文化首都。

義大利 中部古城諾西亞（Norcia）是天主教聖人聖本篤家鄉，也是知名火腿產地。2016年發生嚴重震災，大教堂坍塌、傷亡慘重。歷經10年重建，中央社應邀見證城市重生，並帶讀者進入火腿工廠，探索這項歷史悠久的美食。

豬肉加工發源地 年產50萬條火腿

諾西亞距離羅馬車程約2.5小時，從城門進入主街道，沿途可見特產店到處懸掛「野豬頭」和各式豬雕像。義大利文「Norcineria」指專門販售豬肉製品與醃肉、火腿的肉鋪或熟食店，這個字的根源正是諾西亞。

「我們試圖發揚地區的特色與價值，因為諾西亞是義大利豬肉加工的發源地。」諾西亞火腿保護聯盟（Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP）主席貝里尼（Pietro Bellini）告訴中央社，該組織共有10位企業成員，是全義第3大火腿商會，每年約生產50萬條火腿。

2016年諾西亞發生大地震 ，不少火腿廠倒塌。貝里尼以手勢比喻說：「我們就像被重擊了一巴掌，但諾西亞火腿製造商展現堅強韌性，重建廠房並注入更多投資，使當地火腿業重回正軌。」

「帕特里齊」（Patrizi）是諾西亞最古老、傳統的家族火腿廠之一，在震災中遭摧毀，如今已重建新廠。記者親自走訪，家族第3代卡塔迪（Raimondo Cataldi）告訴中央社，新蓋工廠堅守傳統製程，但同時加入一些創新，「製作火腿是項艱苦疲憊的工作，因為火腿很重，我們創造了一些可以幫助搬運的結構」。

諾西亞是義大利知名火腿產地，圖中有30年資歷的火腿切片師傅，示範以手工切出薄到幾可透光的火腿片。(中央社)

卡塔迪另舉例，火腿製程需要「按摩放血」，以前都靠人工用擀麵棍，非常費力，現在可由新式機器按壓放血，但之後的「加鹽醃漬」環節還是要靠純人工，「這是非常重要的一步，因為火腿本身不該太鹹，需要經驗豐富的人來操作，通常是我叔叔大衛負責」。

諾西亞火腿製程分好幾個階段，因此工廠內有許多溫度不同的儲藏室，從最初屠宰後冷藏，到第1階段鹽漬、靜置脫鹽，清洗晾乾後，才能用豬油、胡椒和米粉的混合物塗抹，進入第2階段風乾醃漬。

從醃製到上市過程至少需經12個月，檢測通過的產品會被烙上「諾西亞IGP火腿標籤」，IGP是歐盟與義大利食品產地認證，意指「受保護的地理標誌」。

天主教聖本篤家鄉 競逐2033歐洲文化首都

諾西亞以聖本篤（San Benedetto）家鄉聞名，聖本篤是「西方隱修制度之父」，也是歐洲主保聖人。2016年6月10日一場強震，讓諾西亞精神象徵「聖本篤大教堂」幾乎全毀，只剩正面外牆，到去年底終於修復重新開放，且加強防震設計。

諾西亞市長波卡內拉（Giuliano Boccanera）向中央社說：「考慮到聖本篤的重要性，尤其是有關和平的信念，在當前國際形勢嚴峻時期別具意義，諾西亞與亞平寧山脈所有遭受震災的市鎮，決定共同競逐2033年歐洲文化首都。」

義大利中部古城諾西亞（Norcia）是天主教聖人聖本篤家鄉，也是知名火腿產地。2016年發生嚴重震災，圖中右方的聖本篤大教堂坍塌、傷亡慘重，歷經10年完成重建。(中央社)

重建委員會顧問馬蓋薩尼（Andrea Lignani Marchesani）受訪指出，私人修復工程大約已完成98%，公共重建工程也幾乎全部完工，「市政廳、大教堂、劇院都是近期竣工的，見證人們對重生和新開始的渴望」。

馬蓋薩尼認為，諾西亞申請成為2033年「歐洲文化首都」的計畫將是重要轉捩點，諾西亞可憑藉歐洲主保聖人聖本篤，重新成為歐洲大陸、文明、歷史和重生之都的中心。

在自然景觀方面，諾西亞位在義大利中部恩伯利亞（Umbria）省，該省有義大利「綠色之肺」美譽。尤其近郊的卡斯特盧喬（Castelluccio），夏季6、7月滿山遍野「彩虹花海」的夢幻景致，總吸引大量遊客拍照打卡。