泰6歲童遭祖父飼養寵物獼猴攻擊亡 母悲痛：再也不養猴

泰國一名6歲男童遭祖父飼養的寵物長尾獼猴襲擊，送醫後不治身亡；示意圖。（圖／123RF）

泰國 南部洛坤府（Nakhon Si Thammarat）錫春縣（Sichon）6日發生一宗致命動物襲擊事件。一名6歲男童在自家附近遭祖父飼養的長尾獼猴攻擊，胸部及雙腿嚴重受傷，被緊急送往醫院搶救，最終因傷勢過重不治身亡。當地警方已介入調查，以釐清事件經過及責任歸屬。

香港 01綜合Khaosod等當地媒體及警方資料報導，院方指出，男童到院時胸部傷口深及肺部，雙腿亦留有明顯咬痕及撕裂傷。醫護團隊第一時間展開搶救，但由於傷勢過重，男童最終仍宣告不治。

警方調查顯示，死者為6歲男童Ekkarat。涉事猴子為一隻長尾獼猴，由男童祖父自幼飼養，平日被視為家中寵物 。祖父向警方表示，該猴子一直飼養在住家及雜貨店旁，平時以長繩拴在兩棵樹之間，事發前並未察覺猴子有異常情況。

據了解，當時男童接近被拴住的獼猴，進入牠的活動範圍，猴子突然展開攻擊，造成男童胸部及腿部重創。

附近鄰居表示，事發當下聽見猴子發出刺耳叫聲，男童也發出淒厲的哭喊聲，只是一切實在發生得太快，眾人都來不及阻止悲劇發生。家人查看時，發現男童全身已滿是咬傷與抓痕，猴子嘴邊還殘留血跡。儘管男童被緊急送往醫院搶救，最終仍宣告不治。

男童27歲母親達拉妮（Daranee Srichan）悲痛表示，醫師告訴她，猴子的利齒咬穿了男童肺部，造成致命傷勢。「如果沒有咬到那個位置，他或許還有機會活下來。」她也坦言，這場悲劇徹底改變了自己對寵物猴的看法。「我再也不會養猴子了，如果繼續養，我另一個孩子可能也會遭遇危險。」

據了解，這隻獼猴原本是男童祖父在路邊發現後帶回家飼養的。意外發生後，祖父一度將猴子野放到山區，但警方與野生動物管理單位擔心牠再次傷人，隨即展開搜索，並成功將其捕獲。

鄰居透露，該猴過去就以攻擊性強聞名，經常對路人齜牙咧嘴、發出威嚇聲，甚至曾咬死一隻流浪貓，因此不少人早已對牠感到害怕。

雖然泰國法律允許民眾飼養獼猴，但相關規定相當嚴格。若未經許可飼養野外捕獲或受保護物種，可能面臨罰款、刑事責任以及沒收動物等處分。