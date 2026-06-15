「不要忘記妳從哪來」為伊朗女發聲 莎塔琵「茉莉人生」謝幕

2023年3月8日國際婦女節，法籍伊朗藝術家莎塔琵在巴黎捐贈一幅繪有「女性、生命、自由」口號的海報，聲援伊朗女性。(歐新社)

以「茉莉人生」（Persepolis）享譽國際的法籍伊朗 藝術家瑪贊．莎塔琵（Marjane Satrapi），已於2026年6月4日逝世，享年56歲。突如其來的噩耗震驚文化界，目前並沒有細節對外公布。據其親友的說法是，莎塔琵在去（2025）年丈夫過世後傷心過度，最後導致「太過心碎而去世」。

莎塔琵的「茉莉人生」是她的自傳漫畫、2007年改編成動畫電影並角逐奧斯卡大獎。歷經過1979年伊朗革命、見證了神權政治下的殘酷，莎塔琵致力於引介伊朗的歷史文化，更勇於捍衛伊朗女性、為人權發聲。

動畫電影「茉莉人生」（Persepolis），曾在2007年的第60屆坎城影展勇奪評審團獎。(取材自台北電影節)

莎塔琵出生於1969年伊朗西北部的城市拉什特（Rasht），但是她還沒滿月便舉家搬遷到伊朗首都德黑蘭生活。莎塔琵的家庭在伊朗屬於中上階層，父親是一位工程師、母親則是服裝設計師。雙親都是知識分子的家庭結構，在當時的伊朗仍不多見，而莎塔琵童年的生活也確實與大多數的伊朗女孩截然不同——莎塔琵就讀的是法語學校、家庭聚餐的地點往往是在高級餐廳。

留學受西方薰陶 返鄉遭疏遠

西化的家庭生活讓莎塔琵得以提早接觸到歐美文化，父母的教養方式鼓勵莎塔琵勇於表達自我，但這也是雙親藏在心裡的擔憂。在莎塔琵10歲的時候，伊朗歷經了1979年的革命運動，巴勒維王朝被推翻、取而代之的是伊朗革命的精神領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini），伊朗迎接的是政教合一，以最高領袖為核心的威權政府。

政治對社會的改變很快就顯現在生活上，當時莎塔琵就讀的法語學校將原本的男女合班改成分開上課，女性在公共場合都必須佩戴頭巾；而莎塔琵當時可能也很詫異的是，自己已經成為「適婚者」：法定結婚年齡從18歲被改成9歲。

這番景象看在莎塔琵的父母眼中，是身為當時的左翼知識分子所不能接受的事實。莎塔琵的父母更憂心莎塔琵開放自主的個性會惹怒伊朗革命衛隊，便在1983年莎塔琵14歲的時候，將她送往奧地利維也納讀書。而在此之前，何梅尼領導的伊朗已經在抓捕政治異議分子。在莎塔琵事後的回憶裡，周遭的親友和鄰居接連傳出有人被捕或遇害，包括自己關係緊密的叔叔阿努什（Anoosh），被以政治犯的名義逮捕後判處死刑。無奈之下的生死別離，已在莎塔琵的少女時期留下創傷。

然而前往歐洲的生活並不如莎塔琵預期那樣的美好。在寄宿學校裡，莎塔琵因為伊朗人的身分遭遇歧視的眼光，青春期的年紀離散海外與文化衝擊，讓莎塔琵成為他人眼中「迷失在西方文化」裡的女孩，縱酒、吸毒的行為使得生活節奏一團糟，最後染上支氣管炎住院治療。1988年莎塔琵結束了4年的留學生活回到了伊朗。19歲的她已受過西方薰陶，但回到了伊朗家鄉卻又顯得格格不入，甚至因此遭到朋友疏遠。

在莎塔琵10歲的時候，伊朗歷經了1979年的革命運動，巴勒維王朝被推翻、取而代之的是伊朗革命的精神領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini），伊朗迎接的是政教合一，以最高領袖為核心的威權政府。

莎塔琵完成了德黑蘭大學的學業，最後取得視覺傳播碩士學位，期間在21歲時經歷第一次婚姻，3年後離婚收場。此後24歲的莎塔琵決定再赴歐洲展開新一段人生，前往法國繼續攻讀藝術創作領域。時值90年代，伊朗剛結束了與伊拉克的兩伊戰爭，與西方國家的矛盾衝突愈演愈烈，莎塔琵的父母也希望女兒可以長久定居在歐洲，除了遠離煙硝之外，脫離神權政治的伊朗才能讓莎塔琵有發展自我的機會。

茉莉人生自傳故事 法國出版

身在法國的時候，莎塔琵偶然看到了美國漫畫家史畢格曼（Art Spiegelman）的經典作品「鼠族」（Maus）。這部以納粹屠殺為題的圖文作品帶給莎塔琵創作啟發，也就直接促成了後來莎塔琵以圖象敘事的形式，訴說自己和家鄉伊朗的故事——「茉莉人生」（Persepolis）。

「茉莉人生」（Persepolis）是莎塔琵在法國出版的系列漫畫，也是她的自傳故事。 （取材自維基百科）（取材自維基百科）

「茉莉人生」是莎塔琵在2000年於法國出版的系列漫畫，也是莎塔琵的自傳故事。莎塔琵在「茉莉人生」中以自己的名字瑪贊（Marjane）為主角，描繪她在1979年伊朗革命後的生活經歷，以及後來留學維也納、到返回伊朗的旅程。莎塔琵以全黑白、簡約的畫面構成圖文，帶以詼諧的口吻講述身為伊朗女性的複雜處境，也呈現時代女性要忠於自我、卻也處處受到限制下的掙扎。「茉莉人生」原書名「Persepolis」指的是波斯王國的古都波斯波利斯，莎塔琵以此命名的原因是想告訴西方讀者：伊朗並不只是新聞上呈現的那個神權政治，而是擁有千年文明的豐富歷史與文化遺產的國家。莎塔琵的用意，是調整西方眼光的刻板印象，另一方面也是對自己家鄉的寄情。中文版翻譯則取自故事中摯愛的外祖母，身上總有一股茉莉花香。

「茉莉人生」推出後旋即獲得好評，2007年莎塔琵親自將「茉莉人生」翻拍成動畫電影，並以本片角逐2008年第80屆奧斯卡獎的最佳動畫長片，惜未能獲獎（當年抱走獎項的是「料理鼠王」）。莎塔琵持續創作圖像小說與繪本，並且也不時以女性為創作主題。除此之外，莎塔琵跨足電影導演，執導了幾部作品，2019年「居禮夫人：放射永恆」亦是出自莎塔琵之手。

對於阿米尼之死 感到悲憤

莎塔琵於2006年入籍法國，結識瑞典籍的製片人里帕（Mattias Ripa）並結婚。莎塔琵住在法國巴黎期間，同樣保持對政治和社會議題的關心，2023年出版了「女性、生命、自由」（Woman, Life, Freedom），書名取自庫德自由運動聲援女權的口號，後來被用於2022年阿米尼事件的抗爭中。莎塔琵對於阿米尼之死感到悲憤，當時22歲的伊朗女性阿米尼（Mahsa Amini）走在德黑蘭的街道上，只因為頭巾配戴方式不符規定，就被俗稱「道德警察」的伊朗指導巡邏隊逮捕，最後在拘留期間被警察毆打施虐後不幸死亡。

阿米尼事件引爆伊朗的大規模抗爭，演變成全國反政府示威遊行與暴動，一度讓伊朗情勢緊張。莎塔琵便以阿米尼為題，創作「女性、生命、自由」作為聲援。從「茉莉人生」再到「女性、生命、自由」，莎塔琵的行動自然不容於伊朗政府，進而遭到伊朗的羞辱和攻訐。

莎塔琵長年致力於女性議題，曾在法國「世界報」的專訪裡回憶道，自己受到母親的影響深遠。莎塔琵回憶自己的母親是個才華洋溢的伊朗女性，卻因為時代和社會的因素而無法自由揮灑自己的人生，莎塔琵引用波斯諺語形容：「她是多麼棒的一位游泳健將！奈何她卻只有一個浴缸。」這個禁錮女性的社會困境，是縈繞在莎塔琵心中需要不斷討論、試圖破除的母題。

2025年3月，法國政府為表揚莎塔琵在文化藝術上的成就，要頒發榮譽軍團勳章給莎塔琵，但是遭到莎塔琵婉拒。莎塔琵的理由是，她不滿法國政府的伊朗政策，不給予伊朗的異議人士和藝術家簽證，反而讓伊朗權貴輕鬆入境法國，莎塔琵對此差別待遇相當憤怒，進而拒絕了勳章授獎。同一年，莎塔琵深愛的丈夫53歲去世，讓她深受打擊；此後莎塔琵以夫妻二人的名字為名，創設了電影基金會培育影像創作後進，也是完成兩人未竟的共同志願。

丈夫走了 她過度心碎56歲逝

然而就在一年後，莎塔琵證實於2026年6月4日在家中逝世，享年56歲。突如其來的噩耗震驚許多媒體和出版界。根據親友的說法，莎塔琵自從丈夫過世之後，一直處於傷心憂鬱的狀態，最後「過度心碎而去世」。

以「茉莉人生」（Persepolis）享譽國際的法籍伊朗藝術家瑪贊．莎塔琵（Marjane Satrapi），已於2026年6月4日逝世，享年56歲。(路透)

莎塔琵的訃聞傳出，歐美出版和文化界紛紛致上悼念。巴黎市長葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）公開追悼：「多麼令人悲痛！我們失去了一位才華橫溢、自由奔放、富有創造力的藝術家。她深愛著伊朗，畢生致力於伊朗人民的自由。」

如今的伊朗，儘管最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經在2026年2月28日美國發動的攻擊中喪生，但至今仍未撼動伊朗的國家政權。歷經了2022年阿米尼事件的抗爭、2025年12月底爆發的全國示威，到這一次的美伊衝突，伊朗仍處於國際角力的風暴當中，女性與人權地位的前景仍未可知，也是莎塔琵已無緣見證的未來景象。

在「茉莉人生」／「波利波利斯」裡，承載著莎塔琵的願望，以及外祖母影響她一生的叮嚀：

我知道，當我選擇說出這個故事，我就再也回不去了。

我的故鄉，波斯波利斯。那覆蓋著藹藹白雪的阿爾伯茲山，以及外婆身上迷人的茉莉花香。

然而，我選擇告訴你們這個故事，從古波斯文明的波斯波利斯， 直到現代伊斯蘭下的神秘面紗。

我永遠記得外祖母的話：不要忘記妳從哪裡來。

這是我純真的革命童年，我青春的愛情流浪。這是我的伊朗，我的家鄉。

這是我的波斯波利斯。