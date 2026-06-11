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週日商家該開店嗎？ 瑞士國會投票否決

中央社蘇黎世11日專電
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瑞士多數的地區週日都是靜悄悄，在觀光區裡為遊客服務的紀念品攤一週七天都營業是特例...
瑞士多數的地區週日都是靜悄悄，在觀光區裡為遊客服務的紀念品攤一週七天都營業是特例。在瑞士，週日是法定公眾休息日，唯有車站商店、觀光地區商店、醫院與餐飲業等是法律允許的例外。(中央社)

瑞士聯邦議院9日以22比21，否決放寬週日商店營業限制，維持每年僅4個週日可正常營業。支持商店週日營業者認為有助提升生活便利；反對者強調週日休息對家庭相聚、勞工健康與工作界線的重要性。

「六天工作，第七天休息」是一段源自於聖經教導基督徒的重要話語，週日休息的規律不僅具有宗教意義，也成為歐洲勞工權益的核心保障。在瑞士週日是法定公眾休息日，唯有車站商店、觀光地區商店、醫院與餐飲業等法律允許的例外。

目前瑞士政府允許每年有4個週日讓商店與購物中心營業。而近年有越來越的州政府希望可全國性放寬週日工作的禁令，或讓各州自行管理，讓商店與購物中心無需申請許可，即可於每年最多12個星期日營業。

瑞士聯邦議院本週進行表決，反對增加週日營業日的議員以22比21票險勝，意即瑞士維持每年僅4個週日商家可正常營業的現狀。

「星期日無工作聯盟」（Sonntagsallianz）對瑞士廣播電視台（SRF）表示，一個自由的週日有別於其他休假日。週日是多數人休息的日子，家人朋友能相聚，參與孩子們的活動，或只是單純休息什麼都不做。如果你休假的日子，其他人都在上班上課，這對家庭生活而言毫無助益。

在瑞士廣播電視台的報導中，瑞士銀行員工協會（SBPV）也反對破壞週日休息制度，其出發點並非銀行可能週日營業，而是因為金融業的工作人員居家辦公（Home Office）已是常態，若此案通過，金融業從業人員可能被安排週日工作，將導致工作與私人生活界線模糊，員工健康將受到威脅。

根據瑞士廣播電視台截至10日晚間所做的民調，30%的受訪者同意增加週日營業天數。贊成的民眾多半認為週日商店營業可增加生活的便利；而反對的民眾達68%。

台灣僑民僑民李文萱對中央社表示，一般雙薪家庭只有週六才有空買菜，如果能不趕著星期六購物，可以減輕壓力。週日超市不營業，有時候家裡民生用品不足很困擾。週日營業的商店應以民生需求為主，但高消費的奢侈品則不必。

瑞士民眾佛雷（Beni Frey）對中央社表示，超市與購物中心的員工屬於瑞士相對低薪的族群。週日營業不會減少網購盛行的時代現象，若低薪族群被迫增加週日工作的天數，這等同於變相壓榨。「與其週日營業，不如稍為延長週六的營業時間」。

精華 FAQ

  • 瑞士聯邦議院以22比21票否決放寬週日營業限制，因此商店與購物中心仍維持每年只有四個週日可正常營業，未擴大到最多十二個週日。

  • 反對者認為週日是家庭相聚與休息的重要時段，若商店普遍開工，會讓工作與生活界線更模糊，也可能使低薪勞工承受更多壓力，影響健康。

  • 根據瑞士廣播電視台民調，約30%受訪者支持增加週日營業天數，主要看重購物便利；反對者則達68%，多數人仍傾向維持週日休息制度。

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