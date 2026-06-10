我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30個雞蛋1.99美元哪裡買？ 華人買瘋了

曼達尼搶功遭轟：大封路像「警察國家」把球迷擋在球館外

「造山者」布魯塞爾首映 台留學生：更加珍惜台灣

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣半導體發展史紀錄片「造山者」9日首度在布魯塞爾公開放映，吸引逾百名僑胞、留學...
台灣半導體發展史紀錄片「造山者」9日首度在布魯塞爾公開放映，吸引逾百名僑胞、留學生及外國觀眾入場。(中央社)

台灣半導體發展史紀錄片「造山者-世紀的賭注」首度在布魯塞爾公開放映，有台灣僑胞從其他城市開了1個多小時的車到布魯塞爾，就是為了欣賞這部電影；有留學生說，觀後讓人更加珍惜台灣現在擁有的一切。

「造山者」9日晚間在布魯塞爾的戲院首映，包含上百名旅居當地的台灣僑胞、留學生與外國民眾到場觀看。

台駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉致詞時表示，這部作品是一個關於挑戰「不可能的任務」的夢想，講述了在半世紀前，當時一群30歲左右的年輕人前往美國學習數年，帶回成果並把「不可能變成可能」。

謝志偉也向外國觀眾解釋中文片名「造山者」，是指「建造護國神山的人們」。

透過「造山者」，觀眾見證了台灣半導體產業從無到有的發展歷程，以及在不同時期遭遇的挑戰。電影播畢後，現場響起如雷的掌聲。

謝志偉於映後接受中央社訪問時指出，這部紀錄片傳遞了一代人的生命故事，是既光榮卻又辛酸的篇章。

他說，當許多外國友人看過這部作品後，再聽到別人談論台灣，或是看到中國威脅台灣的訊息後，心中的感受會更加強烈。這會令他們產生一種情感，認為這麼努力、意志力這麼強，並且面臨如此高強度挑戰的人民，值得更好的待遇，「我相信這部電影傳達了這些訊息跟感覺」。

現場觀眾中也有年紀較輕的台灣留學生，受訪時坦言，原本並不清楚台灣早年發展半導體的歷史以及遭遇的艱辛。透過這部作品看到了前人努力的點滴，並且了解台灣的半導體產業能有今天的成就是相當不容易的，令人更加珍惜台灣現在擁有的一切。

精華 FAQ

  • 這部台灣半導體紀錄片首次在布魯塞爾戲院放映，現場聚集上百名台灣僑胞、留學生，以及不少外國民眾，氣氛相當熱烈，映後還獲得如雷掌聲。

  • 謝志偉指出，影片講的是一群年輕人把不可能變成可能的夢想，也讓外國觀眾理解台灣半導體從無到有的歷程，進而感受台灣人民面對挑戰的堅韌。

  • 受訪留學生表示，原本不了解台灣早年半導體發展的艱辛，透過影片看見前人的努力與付出後，更能體會今日成果得來不易，也因此更加珍惜台灣現有的一切。

留學生 歐盟

上一則

美軍連續第二天在阿曼灣向油輪開火

延伸閱讀

半導體紀錄片 「造山者」華府播映反應熱烈

半導體紀錄片 「造山者」華府播映反應熱烈
新澤西理工學院放映「造山者」逾200位觀眾高度共鳴

新澤西理工學院放映「造山者」逾200位觀眾高度共鳴
紐約經文處與台商會、大學及智庫合辦「造山者」放映會及座談

紐約經文處與台商會、大學及智庫合辦「造山者」放映會及座談
芝加哥台美商會攜手西北大學 成功舉辦「造山者」播映座談

芝加哥台美商會攜手西北大學 成功舉辦「造山者」播映座談

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55

超人氣

更多 >
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌