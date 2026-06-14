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在羅馬點2份冰淇淋店要價51美元 美遊客控：擅加配料又難吃

編譯周辰陽
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義大利羅馬一家冰淇淋店內，民眾選購各種口味的義式冰淇淋；示意圖。(路透)
義大利羅馬一家冰淇淋店內，民眾選購各種口味的義式冰淇淋；示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國遊客控訴羅馬冰淇淋店收取兩份共44歐元高價。
  • 重點二：她稱店家擅自加入馬卡龍、卡諾里捲與鮮奶油配料。
  • 重點三：事件在網路引發熱議，店家價目表顯示價格確實偏高。

一名美國遊客近日在一個提供羅馬旅遊建議的臉書社團發文，宣稱她在義大利首都羅馬一家冰淇淋店購買兩份冰淇淋，竟被收取44歐元（約51美元），提醒其他旅客提高警覺。

衛報報導，這位名叫妮可．安（Nicole Ann）的遊客來自美國佛州，建議其他遊客「避開」納沃納廣場（Piazza Navona）附近街道上的冰淇淋店「Don Nino」。

她聲稱，自己原本點了兩杯小份冰淇淋，店家卻向她收取兩支大型甜筒的費用，並額外加上她並未要求的配料，包括馬卡龍（macarons）、卡諾里捲（cannoli）及鮮奶油（panna），她還貼出收據照片。

她寫道：「我們停下來買Gelato（義式冰淇淋），並要求兩個小杯裝」，但店員「給了我們最小尺寸的杯子，並說裡面有3球冰淇淋」，接著「開始加入我們沒有要求的配料，例如卡諾里捲和馬卡龍，讓人以為是免費的」。她表示，店員說的「聽起來像是」14歐元（約16美元），但事後查看收據才發現帳單金額高達44歐元。

妮可．安還表示，這家店的冰淇淋「甚至不好吃」，並形容那是她在羅馬10天期間吃過所有冰淇淋中「最難吃」的。

妮可．安聲稱，她點的是兩小杯，實際拿到的也是杯裝冰淇淋。但收據上列出的內容卻是兩支大甜筒，每支12歐元；鮮奶油配料共4歐元；兩個開心果卡諾里捲10歐元；以及兩個馬卡龍共6歐元，總計44歐元。

妮可．安的貼文引發超過900則留言，包括義大利人及外國遊客。其中一名留言者寫道：「身為住在義大利的義大利人，我感到羞愧。」另一名網友則質疑妮可．安是否在點餐前查看價格。對此，她回應稱，自己「完全沒看到任何價格標示」，而且在旅途中已吃過不少冰淇淋，因此認為價格應該都差不多。

羅馬一份冰淇淋的典型價格約介於2至5歐元之間，實際價格則視份量大小及地點而定。Don Nino在羅馬市中心有多家分店，其中主要店面位於西班牙階梯（Spanish Steps）對面。衛報記者實地走訪納沃納廣場附近的分店，發現價目表清楚可見，小杯或小甜筒一球冰淇淋售價6歐元；若為大杯或大甜筒的三球份量，價格則翻倍至12歐元。

Don Nino官網將自家的冰淇淋描述為「高品質的正宗風味」，但在衛報聯繫後拒絕評論。

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